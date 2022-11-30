مقتل مسؤولة استخباراتية بحزب العمال الكردستاني في عملية تركية بشمالي العراق

قالت مصادر أمنية إن الاستخبارات التركية تمكنت من القضاء على مسؤولة استخباراتية في تنظيم حزب العمال الكردستاني، الذي يشن هجمات على تركيا انطلاقا من معسكراته في شمالي العراق.

وأكدت المصادر أن قوات تركية استهدفت فاطمة أونور في عملية خاصة شمالي العراق.

وقالت إن أونور التحقت بحزب العمال الكردستاني عندما كانت تقيم في بريطانيا في تسعينيات القرن الماضي، وعملت في جناحه العسكري لسنوات طويلة.

وأضافت أن أونور تحمل الاسم الحركي "كندا مرعش"، وعُيّنت مسؤولة في استخبارات التنظيم عام 2016، حيث أشرفت على تأهيل العناصر استخباراتيا.

وقالت وكالة الأناضول إن أونور "مسؤولة عن تنفيذ عدد من الهجمات الإرهابية، خاصة في محافظة السليمانية وريفها شمالي العراق".

ونجحت الاستخبارات التركية، في إطار تحرياتها عن أنشطة أونور، في التوصل لمعلومات مفادها أنها ستتوجه من منطقة قنديل إلى سنجار في مهمة، وفق وكالة الأناضول.

وإثر ذلك، تمكنت الاستخبارات التركية من القضاء على المسؤولة الاستخباراتية أونور في عملية خاصة في سنجار.