ماكرون يصل إلى الولايات المتحدة في زيارة دولة.. ماذا تريد فرنسا من أميركا؟

وصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مساء أمس الثلاثاء إلى الولايات المتحدة في زيارة دولة تستمر 3 أيام، ويلتقي خلالها نظيره الأميركي جو بايدن.

وحطت طائرة الرئيس الفرنسي في قاعدة أندروز الجوية في ضاحية واشنطن، وكان في استقباله في أرض المطار ويندي شيرمان نائبة وزير الخارجية الأميركي.

وسيمضي الرئيس الفرنسي يومين في واشنطن، قبل أن يتوجه في اليوم الثالث والأخير من زيارته إلى نيو أورلينز التي كانت يوما ما مدينة فرنسية.

وهذه أول زيارة دولة تنظمها الولايات المتحدة في عهد بايدن، بعدما حالت القيود التي فرضت لمكافحة جائحة كوفيد-19 دون القيام بزيارات مماثلة في السابق.

مخاوف

ومثل سلفه الجمهوري دونالد ترامب الذي نظّم لماكرون في 2018 أول زيارة دولة في عهده، فقد ارتأى بايدن أن يخص ماكرون نفسه بأول زيارة دولة في عهده.

ويأمل الرئيس الفرنسي أن تسهم هذه الزيارة في دفع مساعيه الدبلوماسية الرامية إلى وضع حد للحرب في أوكرانيا، والدفاع عن وجهة النظر الفرنسية التي ترفض "النزعة الحمائية" الأميركية.

ويتعلق الشقّ الشائك في هذه الزيارة -على الأرجح- بالملف التجاري؛ من أسعار الغاز الأميركي الذي تستورده أوروبا، مرورا بالمنافسة مع الصين، وصولا إلى الإجراءات الحمائية الأميركية.

وبينما تخطط الولايات المتحدة لاستثمارات ودعم ضخم بموجب قانون خفض التضخم (IRA)، يخشى الأوروبيون من تأثيرات هذا التشريع السلبية على منافسة شركاتهم في قطاعات مثل السيارات الكهربائية والبطاريات والطاقة النظيفة.