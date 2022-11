الناتو توعدها بدفع الثمن.. روسيا تتقدم في دونيتسك وتوجه تحذيرا لبولندا

أعلنت موسكو، اليوم الأربعاء، زيادة كبيرة في الموازنة العسكرية للعام المقبل وعلّقت على نتائج اجتماع الناتو في بوخارست، في حين صعّدت واشنطن من نبرتها تجاه روسيا وجددت تعهداتها بمواصلة دعم كييف ماليا وعسكريا.

كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها سيطرت بشكل كامل على مدينة أندرييفكا، الواقعة في مقاطعة دونيتسك جنوب شرقي أوكرانيا.

وفي اجتماع عسكري، قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو إن موازنة الدفاع الحكومية لعام 2023 سترتفع بنسبة 150%.

وفي وقت ارتفعت فيه وتيرة تبادل الاتهامات بين موسكو والغرب، حذر مدير المخابرات الخارجية الروسية سيرغي ناريشكين القيادة البولندية من محاولات "سلخ" أراض غرب أوكرانيا.

وقال ناريشكين في تصريح صحفي "نود تحذير البولنديين مسبقا من إجراء مقارنات خاطئة متسرعة، وندعوهم إلى دراسة أكثر شمولا لتاريخهم" مشيرا إلى أن "تاريخهم مليء بالأمثلة المرة للصدامات بين القوميين البولنديين والقوميين الأوكرانيين".

ونقلت وسائل إعلام روسية عن مدير المخابرات الخارجية دعوته بولندا إلى ألا تعيد الخطأ نفسه.

وفي وقت سابق، قال ناريشكين -في تصريح صحفي- إن الرئيس البولندي أندريه دودا أصدر تعليماته للأجهزة ذات الصلة بإعداد تبرير رسمي بسرعة للمطالبات بغرب أوكرانيا.

في المقابل، واصلت واشنطن تصريحاتها التصعيدية، إذ حذر وزير الخارجية أنتوني بلينكن من أن بلاده "ستستمر في جعل الكرملين يدفع الثمن بسبب عدوانه على أوكرانيا".

وأضاف بلينكن بعد اجتماع لحلف شمال الأطلسي (ناتو) في بوخارست "بوتين لن يجعلنا رهينة لسياساته، والاتحاد الأوروبي سينهي اعتماده على الغاز الروسي بشكل تام".

واعتبر الوزير الأميركي أن بوتين صب "نيرانه وغضبه" على السكان المدنيين في أوكرانيا، حيث قصف أكثر من ثلث شبكة الطاقة في "إستراتيجية لن تنجح".

