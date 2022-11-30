بعد "الرسالة المفخخة".. أوكرانيا توعز بتشديد أمن سفاراتها في العالم

أوعزت الخارجية الأوكرانية، الأربعاء، "بتشديد الإجراءات الأمنية" لكل سفاراتها بعد رسالة مفخخة وصلت في مقر بعثتها بالعاصمة الإسبانية مدريد، وأدى انفجارها لإصابة موظفة بجروح طفيفة، بحسب الشرطة الإسبانية.

وقال متحدث الخارجية الأوكرانية أوليغ نيكولنكو، عبر تويتر، "أمر (وزير الخارجية) دميترو كوليبا بتعزيز أمن كل السفارات الأوكرانية. كما دعا السلطات الإسبانية إلى التحقيق بشكل عاجل في هذا الهجوم".

وإثر الحادثة، فرضت الشرطة الإسبانية طوقا أمنيا حول السفارة الواقعة في منطقة سكنية قريبة من المدرسة الفرنسية في مدريد.

وفي وقت سابق، قالت الشرطة الإسبانية إن موظفا في السفارة الأوكرانية في مدريد أصيب بجروح طفيفة ونقل إلى المستشفى دون مساعدة من أحد.

وذكرت مصادر أن المحققين يتحرون بشأن الانفجار بمساعدة خبراء الطب الشرعي وعناصر من المخابرات، وأنه تم تطويق المنطقة المحيطة بالسفارة.