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زلزال يهز جنوب إيران وسكان في الإمارات يشعرون به

AFP An Iranian youth points at the destruction following a powerful earthquake that hit southern Iran in the village of Zeinabi, 35 kms west of Qeshm town
حطام مبنى سقط جراء زلزال سابق وسط إيران (الفرنسية-أرشيف)
30/11/2022-|آخر تحديث: 30/11/202210:47 PM (مكة المكرمة)

قال المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل إن زلزالا بلغت شدته 5.6 درجات على مقياس ريختر، هز جنوب إيران اليوم الأربعاء وشعر به سكان في الإمارات.

وذكر التلفزيون الإيراني أن السلطات أرسلت فرق الإنقاذ على عجل إلى المنطقة التي هزها الزلزال، قائلا إنه لم يسقط قتلى أو مصابون.

وأضاف المركز أن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات وعلى بُعد 88 كيلومترا تقريبا شمال غربي إمارة رأس الخيمة في الإمارات.

وتقع إيران عند تقاطع خطوط الصدع الجيولوجي الرئيسية، وعانت من عدة زلازل مدمرة في السنوات الأخيرة.

المصدر : رويترز