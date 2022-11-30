زلزال يهز جنوب إيران وسكان في الإمارات يشعرون به

قال المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل إن زلزالا بلغت شدته 5.6 درجات على مقياس ريختر، هز جنوب إيران اليوم الأربعاء وشعر به سكان في الإمارات.

وذكر التلفزيون الإيراني أن السلطات أرسلت فرق الإنقاذ على عجل إلى المنطقة التي هزها الزلزال، قائلا إنه لم يسقط قتلى أو مصابون.

⚠️المعلومات الأولية: #زلزال حوالي 60 كم شمال شرق بندر لنجة ( #إيران ) منذ 4 دقائق (بالتوقيت المحلي 18:47:40) امتدى الى مدينة دبي واحس به سكان الأمارات العربية المتحدة لا معلومات عن قوه الزلزال pic.twitter.com/VawnEgPEws — وكالة رقم الإخبارية (@E4ePhq4u20jN893) November 30, 2022

وأضاف المركز أن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات وعلى بُعد 88 كيلومترا تقريبا شمال غربي إمارة رأس الخيمة في الإمارات.

وتقع إيران عند تقاطع خطوط الصدع الجيولوجي الرئيسية، وعانت من عدة زلازل مدمرة في السنوات الأخيرة.