ذكر رأيه بالمثليين وتحالفه مع بن غفير.. نتنياهو يتعهد بألا تُحكم إسرائيل بـ"قوانين التلمود"

تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو بألا تُحكم بلاده "بقوانين التلمود"، في ظل مخاوف من ضم حكومته سياسيين من أقصى اليمين.

جاء ذلك في مقابلة هي الأولى لنتنياهو منذ تكليفه بتشكيل الحكومة، مع موقع أميركي، نقلتها صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، الأربعاء.

وقال نتنياهو "السياسة الرئيسية أو السياسة المهيمنة للحكومة يحددها الليكود وبصراحة أنا (..) لقد سمعت في كثير من الأحيان هذه التوقعات الرهيبة (عن الأخطار على الديمقراطية والليبرالية)، لكن لم تتحقق أي منها".

وأضاف أنه خلال فترات حكمه السابقة "حافظ على الطبيعة الديمقراطية لإسرائيل"، وفق تعبيره.

وأردف بأن إسرائيل "لن تحكمها قوانين التلمود (التعاليم الدينية اليهودية)"، وقال "وجهة نظري حول هذا الموضوع مختلفة تماما، على أقل تقدير. يمكنني القول إننا سنبقى دولة قانون".

واستطرد نتنياهو قائلا "لن نحظر وجود منظمات مجتمع المثليين".

وتابع في محاولة لطمأنة المجتمع الدولي، الذي أعرب مرارا عن مخاوفه بشأن تشكيل الحكومة "سأحكم وفقا للمبادئ التي أؤمن بها".

وبشأن التعيين "المقلق" لرئيس حزب "عوتسما يهوديت" (قوة يهودية) إيتمار بن غفير وزيرا للأمن القومي في حكومته قال نتنياهو "عضويته في الائتلاف الحكومي وافقت عليها المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية في إسرائيل)، يجب أن يكون ذلك واضحا".

ونفى نتنياهو ما إن كان حزب "الليكود" بقيادته يعتزم التخلي عن حقيبة الدفاع لصالح الأحزاب الصغيرة، وأقر بأنه سمع بشأن مخاوف الغرب في هذا الصدد.

والجمعة، توصل حزب "الليكود" إلى اتفاق توزيع حقائب وزارية مع حزب "القوة اليهودية" اليميني المتشدد برئاسة بن غفير.

وبموجب الاتفاق يحصل بن غفير على حقيبة الأمن القومي مع صلاحيات أوسع مما كان قائما منذ سنوات.

وكلف الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ في 13 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري نتنياهو بتشكيل الحكومة.