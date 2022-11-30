الدبيبة في تونس لبحث تعزيز التعاون ومعالجة الإشكاليات المعطلة للشراكة

اتفقت تونس وليبيا -الأربعاء- على تعزيز العلاقات وفتح باب التعاون بشكل كامل، ومعالجة أي إشكاليات تعطل الشراكة بين البلدين.

وأجرى الرئيس التونسي قيس سعيّد محادثات بالعاصمة التونسية مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، الذي تحادث أيضا مع رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن.

وقالت الرئاسة التونسية -في بيان- إنه تم التأكيد خلال اللقاء الذي جمع سعيد بالدبيبة بحضور بودن، على تفعيل آليات التعاون العديدة في مختلف القطاعات، ومواجهة التحديات المشتركة، وتذليل الصعوبات.

كما تم التأكيد على إيجاد الحلول المناسبة للمساعدة على زيادة حجم التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري وتحفيز الاستثمارات في البلدين، وتسهيل حركة الأشخاص والسلع والأموال.

وأضاف البيان أن الرئيس التونسي أكد على تمسك تونس بموقفها الثابت بخصوص الأوضاع في ليبيا، بأن يكون الحل من الداخل، والتمسك بوحدة هذا البلد الشقيق وأمنه واستقراره.

بدورها، قالت الحكومة الليبية في بيان إن الدبيبة وسعيد ناقشا ملفات سياسية واقتصادية وأمنية.

ونقل البيان عن الدبيبة أن زيارته لتونس على رأس وفد ضمّ محافظ المصرف المركزي ورئيس ديوان المحاسبة ونائب رئيس الوزراء وعددا من الوزراء ورؤساء الأجهزة الأمنية والخدمية، تهدف لتعزيز التعاون الاقتصادي والسياسي والأمني، ومناقشة عدد من الاتفاقيات التي تساهم في خلق تعاون اقتصادي مثمر، وتسهيل عدد من الإجراءات التي تهم المواطنين ورجال الأعمال الليبيين.

وبحسب بيان حكومة الوحدة الليبية، اتفق الجانبان على ضرورة فتح باب التعاون بشكل كامل، ومعالجة أي إشكاليات تقف عائقا أمام الشراكة التاريخية بين البلدين.