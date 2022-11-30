تغريم مسؤولة بأحد المطاعم الفرنسية لرفضها دخول سيدة محجبة.. لماذا اعترض المغردون؟

أمرت محكمة في مدينة بايون جنوب غربي فرنسا بتغريم مسؤولة بأحد المطاعم في بلدية أونداي 600 يورو فقط لرفضها دخول سيدة محجبة نهاية مايو/أيار الماضي.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن مسؤولة المطعم اعترفت خلال محاكمتها بارتكابها جريمة "التمييز على أساس الدين" وأنها اشترطت على زبونتها -التي قدمت مع ابنها- خلع حجابها لدخول المطعم.

À Hendaye, une amende pour la restauratrice qui avait refusé l'entrée de son restaurant à une femme voilée Cette femme de 64 ans, née en Espagne mais de nationalité française, a été reconnue coupable de «discrimination fondée sur la religion».https://t.co/S0xTQUWMOs — Le Figaro (@Le_Figaro) November 30, 2022

وبينت وسائل إعلام محلية أنه سيتعين على صاحبة المطعم أن تدفع الغرامة للسيدة المحجبة، وأن تكمل دورة المواطنة "بهدف تعلم قيم الجمهورية" حسبما حددت المحكمة.

وأثار قرار المحكمة تباينا بالآراء عبر المنصات الفرنسية، إذ رأى البعض أن القرار بمثابة "نكتة حقيقية" لأن القضاء طبّق أخف العقوبات على صاحبة المطعم، وهو ما قد يعتبر تشجيعا لكل من يحمل هذه الأفكار، وفق قولهم.

Tffoouu pays de merde! L'amende c'est la recette qu'elle fait une journée avec son restaurant ! Vous en avez rien à faire des discrimination Quand ça touche les musulmans! Elle aurait refusé un Houdi elle manger le tarif prévu à cet effet ⤵️#Hendaye #Islamophobia #islamophie pic.twitter.com/uhXJZFtEe5 — Abou_Uk (@UkAbou) November 29, 2022

في وقت انتقدت حسابات أخرى من اليمين المتطرف المحكمة، مشيرة إلى أن مسؤولة المطعم معها كل الحق في رفض دخول المحجبات إلى مطعمها، على حد تعبيرهم.

Les magistrats à #Hendaye se sont rendus complices des mollahs et des talibans. La restauratrice évoquait le sort réservé aux femmes dans les pays islamiques pour justifier son refus et il n'y avait rien d'infamant à cela. Sur le fond, elle avait raison. https://t.co/hSPPKMdq75 — Denise 💉💉💉 (@denisedetralala) November 29, 2022

وكان مقطع الفيديو -الذي انتشر قبل أشهر- قد أثار انتقادات واسعة، وأظهر مسؤولة في مطعم ببلدية بلدة أونداي ترفض دخول السيدة المحجبة.