السودان.. "الدعم السريع" يعلق على أنباء تلقي أنظمة تجسس حديثة من إسرائيل

نفت قوات الدعم السريع (التابعة للجيش السوداني)، اليوم الأربعاء، ما تداوله إعلام محلي وعالمي عن حصولها على أنظمة وتقنيات تجسس حديثة من إسرائيل.

وقال بيان صادر عن قوات الدعم السريع: "تداولت بعض وسائل الإعلام تقارير كاذبة، تزعم أن قوات الدعم السريع حصلت على شحنة أنظمة وتقنيات متطورة وقامت بترحيلها إلى دارفور".

وأضاف البيان: "تؤكد قوات الدعم السريع وبشكل قاطع أن جميع المعلومات التي وردت في التقرير غير صحيحة، ولا تمت للحقيقة بصلة".

وفي وقت سابق الأربعاء، نقلت وسائل إعلام محلية وعالمية عن صحيفة "هآرتس" العبرية، أن قوات الدعم السريع تلقت تقنيات إلكترونية متطورة من شركات إسرائيلية تصدر معدات تكنولوجية تستخدم في التجسس، سرا من أوروبا إلى أفريقيا.

وذكر بيان القوات السودانية أن "هناك محاولات متكررة من بعض الجهات (لم تسمها) تنسج أكاذيب وتروجها على أنها حقائق، لتشويه صورة قوات الدعم السريع". وأكد أن "الدعم السريع تحتفظ بحقها في ملاحقة مروّجي الأكاذيب قانونيا".

و"الدعم السريع" قوة مقاتلة جرى تشكيلها لمحاربة المتمردين في دارفور، ثم لحماية الحدود لاحقا، وحفظ النظام، تأسست في 2013 كقوة تابعة لجهاز الأمن والمخابرات، ولا توجد تقديرات رسمية لعددها، إلا أن المؤكد أنها تتجاوز عشرات الآلاف.

وفي أغسطس/آب الماضي، أكد قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي)، أنه "لا يمانع دمج قوات التدخل السريع في الجيش السوداني في ظل إصلاح أمني شامل".

وهيكلة القوات النظامية بالسودان واحدة من قضايا الفترة الانتقالية التي تطالب بها القوة المدنية في البلاد.

​​​​​​​وفي أكتوبر/تشرين الأول 2020، أعلن الرئيس الأميركي آنذاك دونالد ترامب، أن السودان وإسرائيل اتفقتا على تطبيع العلاقات بينهما.

وبدأت بالسودان في 21 أغسطس/آب 2019، مرحلة انتقالية تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، يتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقّعت مع الحكومة اتفاق سلام عام 2020.