قاذفات إستراتيجية روسية وصينية تجري دوريات مشتركة في آسيا

قالت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأربعاء إن طائرات حربية إستراتيجية روسية وصينية، منها قاذفات بعيدة المدى من طراز توبوليف-95، أجرت دوريات مشتركة فوق بحر اليابان وبحر الصين الشرقي.

وبدوره، قال جيش كوريا الجنوبية في وقت سابق إنه أمر بالإقلاع الفوري لطائرات مقاتلة بعد دخول طائرتين حربيتين صينيتين و6 طائرات حربية روسية منطقة الدفاع الجوي لكوريا الجنوبية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إنه "في مراحل معينة من المسار، رافقت مقاتلات تابعة لدول أجنبية قاذفات الصواريخ الإستراتيجية".

وأضافت الوزارة أن "مجموعة جوية مكونة من حاملات الصواريخ الإستراتيجية من طراز توبوليف-95 إم سي التابعة للقوات الجوفضائية الروسية، وقاذفات إستراتيجية من طراز شيان إتش-6 تابعة للقوات الجوية لجيش التحرير الشعبي الصيني أجرت دوريات جوية فوق مياه بحر اليابان وبحر شرق الصين".

وأوضحت أن الطائرات الروسية والصينية "تصرفت بدقة وفقا لأحكام القانون الدولي" ولم يتم انتهاك أي مجال جوي أجنبي، لافتة إلى أن هذه هي المرة الأولى التي تهبط فيها طائرات عسكرية روسية وصينية في مطارات كل منهما في إطار دورية جوية مشتركة.

يذكر أن مقاتلات توبوليف تو-95 المعروفة من قبل حلف شمال الأطلسي باسم "الدب" تمثل إلى جانب تو-160 العمود الفقري للقوات النووية الروسية للهجوم الجوي بعيد المدى. وتم تصميمها كي تكون مستعدة لإلقاء قنابل نووية على الولايات المتحدة خلال الحرب الباردة التي خاضها القطبان.