البنتاغون يعلن صفقة محتملة لبيع أنظمة مضادة للمسيّرات إلى قطر

قالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) -في بيان- إن وزارة الخارجية الأميركية وافقت على مبيعات عسكرية محتملة لدولة قطر تقدر قيمتها بمليار دولار، وتتضمن أنظمة مضادة للطائرات المسيرة.

وذكر البنتاغون في بيانه أن 3 شركات ستشكل قائمة المتعاقدين الرئيسيين، وأشار إلى أن وكالة التعاون الأمني الدفاعي التابعة للوزارة قد أخطرت الكونغرس الأميركي -أمس الثلاثاء- بالصفقة المحتملة.

في الوقت نفسه، قالت وكالة التعاون الأمني الدفاعي التابعة للبنتاغون -في بيان- إن الصفقة المحتملة تتعلق بأنظمة "إف إس ليدز" (FS-LIDS) المضادة للطائرات المسيرة ومعدات عسكرية أخرى، بالإضافة إلى برنامج تدريب.

وأشار البيان إلى أن الصفقة المحتملة ستحسن قدرة قطر على مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية، من خلال توفير قدرات ضد أنظمة المسيرات.

وقالت الوكالة إن البيع المقترح لهذه المعدات والدعم لن يغير التوازن العسكري الأساسي في المنطقة، على حد تعبيرها.