إسرائيل تختبر منظومة دفاعية بحرية قادرة على اعتراض صواريخ كروز

أعلن الجيش الإسرائيلي -اليوم الأربعاء- عن إجراء تجربة ناجحة على منظومة دفاعية بحرية جديدة لاعتراض أسلحة هجومية، بينها صواريخ كروز.

وفي بيان له، قال جيش الاحتلال إن التجربة تحاكي اعتراض صواريخ موجهة بعيدة المدى من داخل البحر، وستمكن سلاح الجو من توسيع نطاق اعتراضه للصواريخ من جهة البحر.

وأضاف أنه للمرة الأولى تم إنجاز عملية اعتراض ناجحة بصاروخ بعيد المدى أطلق من سفينة صواريخ من طراز "ساعر 6" ضد هدف يحاكي صاروخ كروز متقدما.

وتابع الجيش الإسرائيلي أن الصاروخ -الذي جرى اختباره- قادر على التعامل مع مجموعة متنوعة من التهديدات الجوية، بما في ذلك الطائرات والمسيّرات وصواريخ كروز وصواريخ أرض بحر.

ووفق نفس البيان، تشكل المنظومة الإسرائيلية الجديدة لبنة أساسية في الدفاع عن الممتلكات الإستراتيجية بالمياه الاقتصادية، والحفاظ على التفوق العسكري.

ويأتي الإعلان عن اختبار هذه المنظومة الدفاعية البحرية بعد يوم من انطلاق مناورات جوية إسرائيلية أميركية مشتركة، قالت صحيفة جيروزاليم بوست (Jerusalem Post) الإسرائيلية إنها تحاكي ضربات هجومية تستهدف البرنامج النووي الإيراني.