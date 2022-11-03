توفر حماية عالية من الألغام والهجمات الباليستية.. مدرعة تركية تجذب طلبات شراء خارجية

بدأت شركة "نورول ماكينة" (Nurol Makina) التركية للصناعات الدفاعية مرحلة جديدة لتصدير إصدارها الحديث ذي المقود الأيمن من المركبة المدرعة "يوروك 4×4" (Yoruk 4×4)، إذ عرضت خلال مشاركتها في معرض "ساها إكسبو 2022" للدفاع والطيران الذي أقيم نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي في مدينة إسطنبول.

ولأول مرة جرى خلال المعرض تقديم المركبة المدرعة "يوروك 4×4" ذات المقود الأيمن، وتعتبر من أحدث منتجات الشركة من المركبات المدرعة، واستطاعت الشركة التركية حتى الساعة توقيع عقود مع 4 دول -من مناطق مختلفة، إحداها في أوروبا- لتوريد هذه المركبة المدرعة.

وقال مدير تطوير الإنتاج في "نورول ماكينة" محمد جوربجي أوغلو إن شركته طورت هذه المدرعة بمقود أيمن، لتوفير هذا النوع من المركبات لبلدان مناطق الخليج والشرق الأقصى وأميركا الجنوبية وأوروبا وأفريقيا، متحدثا عن اهتمام خاص أبداه الجيش الياباني بهذه المدرعة.

وأضاف أن دولا عدة تقدمت بطلبات لاستيراد المدرعة الجديدة وهي لا تزال في مرحلة التصميم.

ميزات المدرعة

وذكر مدير تطوير الإنتاج في الشركة التركية أن "نورول ماكينة" طورت "المركبة ذات المقود الأيمن كإصدار جديد من المركبات المدرعة التكتيكية القادرة على حمل الأوزان الثقيلة ونقلها بسرعة قصوى تصل إلى 140 كيلومترا في الساعة".

ومن ميزات هذه المدرعة التركية أنها توفر حماية عالية من الألغام والهجمات الباليستية من المستوى الأول إلى المستوى الرابع، كما يمكن تعديلها تبعا لحاجات المستخدمين.

وحسب المعلومات التي توفرها شركة "نورول ماكينة"، يمكن تسليح المدرعة -التي تزن 8 أطنان- بعدد من الأسلحة، ومنها طلقات رشاش عياري 7.62 مليمترات و12.7 مليمترا، فضلا عن قاذفة قنابل عيار 40 مليمترا، ومنظومة دفاع جوي، وسلاح مضاد للدبابات.