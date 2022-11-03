ستولتنبرغ: تركيا حليف مهم وتسهم بشكل كبير في أمن الناتو

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "ناتو" ينس ستولتنبرغ، الخميس، إن تركيا العضو في المنظمة حليف مهم وتسهم بشكل كبير في الأمن المشترك لدول الحلف.

وأضاف ستولتنبرغ، في مؤتمر صحفي مشترك عقد بإسطنبول الخميس مع وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، أنهما بحثا الوضع في بحر إيجة ومكافحة الإرهاب وعضوية فنلندا والسويد في الحلف والدعم الذي سيقدم لأوكرانيا.

وأثنى الأمين لعام للحلف الأطلسي على دور تركيا في ما وصفه بمكافحة الناتو للإرهاب في العراق، وإسهامها في الدفاع البحري والجوي للحلف الأطلسي.

كما وجّه ستولتنبرغ الشكر لتركيا ورئيسها رجب طيب أردوغان على حماية اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية، وقال إن كييف تطور دفاعها بفضل الدعم الذي قدمته لها تركيا.

فنلندا والسويد

واعتبر الأمين العام للناتو أن فنلندا والسويد تلتزمان بتعهداتهما في الاتفاقات مع تركيا بشأن مكافحة الإرهاب.

بيد أن وزير الخارجية التركي قال خلال المؤتمر الصحفي إن فنلندا والسويد لم تفيا بعد بجميع التزاماتهما بموجب اتفاق مع تركيا للموافقة على طلب انضمامها إلى حلف شمال الأطلسي، مطالبا إياهما باتخاذ خطوات سريعة بهذا الشأن.

وفي يونيو/حزيران الماضي، وقّعت تركيا مذكرة تفاهم مع السويد وفنلندا تمهد الطريق لانضمام البلدين الواقعين في شمال أوروبا إلى الحلف.

وتقول تركيا إن السويد وفنلندا تؤويان أفرادا مرتبطين بحزب العمال الكردستاني وأتباع فتح الله غولن، الذي تتهمه أنقرة بتدبير محاولة انقلاب في 15 يوليو/تموز 2016، وقدمت 28 طلبا إلى السويد و12 طلبا إلى فنلندا لتسليم مطلوبين.

وطلبت الدولتان الانضمام للناتو ردا على الحرب التي تشنها روسيا على أوكرانيا منذ 24 فبراير/شباط الماضي، لكن أنقرة سعت إلى الحصول على ضمانات إضافية، ومن بينها ألا تؤوي الدولتان مسلحين أكرادا.