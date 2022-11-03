تايوان تتعقب طائرات وسفنا عسكرية صينية حول الجزيرة

قالت وزارة الدفاع التايوانية إنها تعقبت 6 طائرات عسكرية صينية و3 سفن حربية حول تايوان حتى حدود الخامسة مساء أمس الأربعاء، وذلك في ظل تزايد النشاط العسكري للصين حول هذه الجزيرة الفترة الأخيرة.

وقد أرسلت تايبيه طائرات وسفنا بحرية واستخدمت أنظمة صواريخ برية لمراقبة طائرات وسفن الجيش الصيني، ردا على اقتراب الطائرات والسفن من حدود تايوان.

لكن وزارة الدفاع التايوانية ذكرت أنها لم ترصد أي طائرات صينية عبرت خط الوسط لمضيق تايوان.

وخلال الأشهر الماضية، لا يخلو يوم تقريبا من تصعيد وتهديد متبادل من قِبَل الصين وتايوان، ومناورات عسكرية فردية ومشتركة، كما تكرر تايبيه اتهامها لبكين بخرق خط الوسط "الوهمي" -الذي يقسم مضيق تايوان- بالطائرات والسفن الحربية، والسعي والتحضير لغزوها عسكريا.

ومنذ أغسطس/آب الماضي، زادت الصين من أنشطتها العسكرية قرب تايوان عقب زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي لهذه الجزيرة، وهي أول زيارة لمسؤول أميركي رفيع المستوى، وقد انتقدت بكين زيارة بيلوسي بشدة.

وعقب زيارة بيلوسي، أجرى الجيش الصيني مناورات واسعة حول الجزيرة لعدة أيام.

الحزب الشيوعي

وقبل أقل من أسبوعين، قرر الحزب الشيوعي الحاكم بالصين، في ختام مؤتمره الذي يعقد مرتين كل 10 سنوات، أن يدرج لأول مرة إشارة في ميثاقه تؤكد "معارضة" بكين استقلال تايوان.





وجاء في القرار أن مؤتمر الحزب الشيوعي "يوافق على إدراج بيانات في ميثاقه حول (…) المعارضة الحازمة للانفصاليين الذين يسعون للحصول على استقلال تايوان، وردعهم".

وكان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن صرح، الأسبوع الماضي، أن الصين ترفض الوضع القائم بحكم الأمر الواقع منذ فترة طويلة في تايوان، مكررا تقييما سابقا بأن بكين تسرّع جدولها الزمني للاستيلاء على هذه الجزيرة.

وتعتبر الصين أن تايوان -البالغ عدد سكانها 24 مليون نسمة، وتتمتع بنظام حكم ذاتي منذ 1949- جزءا من أراضيها، وتعهدت بإعادتها إلى سيادتها ولو بالقوة، وتعارض بكين أي شكل من أشكال الاتصالات الرسمية بين تايوان والدول الأخرى.

ولا تقيم أي دولة في العالم، بما فيها الولايات المتحدة، أي علاقات دبلوماسية رسمية مع تايوان، ولكن العديد من الدول الغربية تقوم بزيارات لهذه الجزيرة، آخرها زيارة وفد من نواب الاتحاد الأوروبي انطلقت أول أمس الثلاثاء، وتستمر 4 أيام.