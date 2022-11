استقبلها عشرات المتظاهرين الغاضبين.. الخارجية الروسية تستدعي السفيرة البريطانية

استقبل عشرات المتظاهرين الغاضبين في موسكو السفيرة البريطانية ديبورا برونيرت، لحظة وصولها إلى مقر وزارة الخارجية الروسية اليوم الخميس، وهم يرددون هتاف "بريطانيا دولة إرهاب".

وكانت الخارجية الروسية قد استدعت السفيرة البريطانية لتقديم توضيحات بشأن ما سمته موسكو تورط أفراد من البحرية البريطانية في هجوم بطائرات مسيرة أوكرانية على أسطول البحر الأسود الروسي في سيفاستوبول بشبه جزيرة القرم.

وندد المحتجون بما سمّوه دعم بريطانيا لنظام كييف، لكن برونيرت تجاهلت وجودهم ولم تتفاعل معهم، ودخلت بصمت ورفضت التحدث إلى الصحفيين.

🇷🇺🇬🇧 Today, on August 15, a rally in support of the DPR and LPR took place at the British Embassy in Moscow. pic.twitter.com/i5ev1R8B5Q

— Blackrussian (@Blackrussiantv) August 15, 2022