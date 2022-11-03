البرلمان اللبناني يوصي حكومة ميقاتي بمواصلة تصريف الأعمال

أوصى مجلس النواب اللبناني اليوم الخميس بأن تواصل الحكومة الحالية برئاسة نجيب ميقاتي بتصريف الأعمال، بعد أن كان الرئيس المنصرف ميشال عون وقع قبيل انتهاء ولايته مرسوما يقضي باعتبارها مستقيلة، مما أثار جدلا بشأن دستورية قراره.

وخلال جلسة ناقش فيها النواب رسالة من عون تضمنت المرسوم المتعلق بوضع الحكومة، قال رئيس مجلس النواب نبيه بري إن المجلس يؤكد ضرورة أن يواصل رئيس الحكومة المكلف القيام بمهامه على رأس حكومة تصريف أعمال وفقا للأصول الدستورية.

وأضاف بري أن البرلمان اتخذ هذه التوصية من منطلق الحرص على عدم الدخول في أزمات دستورية جديدة، وعلى الاستقرار في مرحلة معقدة وخطيرة اقتصاديا وماليا واجتماعيا تستوجب إعطاء الأولوية لعمل المؤسسات.

انتخاب الرئيس

وفي نهاية جلسة البرلمان اليوم، أعلن رئيس المجلس عن جلسة برلمانية جديدة ستعقد الخميس المقبل لانتخاب رئيس للجمهورية خلفا لميشال عون، وكان البرلمان اللبناني فشل خلال 4 جلسات سابقة في انتخاب رئيس للجمهورية بسبب انعدام التوافق على مرشح تقبل به مختلف القوى السياسية.

وكان عون غادر السبت القصر الجمهوري في بعبدا من دون تسليم مهامه لخلف له، لتدخل البلاد على إثر ذلك في سادس شغور رئاسي في تاريخ الجمهورية الحديث، لكنه يختلف عن سابقيه بأنه يحدث في ظل حكومة مستقيلة حكما بعد الانتخابات البرلمانية التي أجريت في مايو/أيار الماضي.

ورد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي على مرسوم الرئيس المنصرف بالقول إن حكومته ستتابع القيام بواجباتها الدستورية، ومن بينها تصريف الأعمال، معتبرا أن المرسوم يفتقر إلى القيمة الدستورية.

وينص الدستور اللبناني على أن تتولى الحكومة صلاحيات الرئيس في حال تعثر انتخاب رئيس جديد للبلاد قبل نهاية ولاية الرئيس الحالي.

وفي يوليو/تموز الماضي، كلف عون ميقاتي بتشكيل حكومة جديدة بعد حصوله على أصوات 54 نائبا (من أصل 128)، لكنه فشل في ذلك حتى اليوم في ظل الخلافات القائمة بين القوى السياسية اللبنانية.