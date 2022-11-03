رفعت رئيسة البرلمان الفرنسي يائيل براون بيفي، مساء اليوم الخميس، جلسة عامة للمؤسسة التشريعية بعد أن تفوه نائب يميني متطرف بعبارات فيها إهانة عنصرية في حق نائب يساري من أصول أفريقية.

وكان النائب كارلوس مارتنيز بيلونغو يوجه سؤالا للحكومة عن سفينة مهاجرين عالقة في مياه البحر المتوسط، وتساءل كيف ستتعامل معها فرنسا، وهل ستدعو دولا أخرى للمشاركة في إيواء هؤلاء المهاجرين؟

وأضاف بيلونغو أن هؤلاء المهاجرين يوجدون في وضعية سيئة ويحتاجون إنقاذا سريعا، خصوصا مع توقعات بسوء الأحوال الجوية في الأيام المقبلة.

وأثناء إلقاء النائب اليساري سؤاله صرخ النائب عن حزب التجمع الوطني الفرنسي اليميني المتطرف غريغوري دي فورنا قائلا "ليعد إلى أفريقيا"، في إشارة إلى النائب الذي يطرح السؤال.

وقد أثارت هذه العبارة غضبا وسط النواب والمسؤولين الحكوميين الذين حضروا الجلسة، واضطرت رئيسة البرلمان إلى تعليق الجلسة إلى يوم غد الجمعة "لخطورة ما صدر عن النائب المعني".

وطلبت يائيل براون إدراج هذه القضية في جدول أعمال مكتب البرلمان (يضم رؤساء الكتل البرلمانية) يوم الأربعاء المقبل للنظر في إمكانية معاقبة النائب المسيء.

وقال حزب "فرنسا المتمردة" اليساري، الذي ينتمي إليه النائب بيلونغو، في تغريدة على تويتر، إن "اليمين المتطرف يظل كما كان دائما عنصريا ومثيرا للغثيان"، مطالبا بـ"عقوبة على الفور" في حق النائب المسيء.