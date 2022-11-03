أردوغان يكشف عن إجراء حاسم سيتخذه لإقرار حق ارتداء الحجاب في تركيا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، إن حزب العدالة والتنمية الحاكم قد يطرح تعديلا دستوريا يكفل حق النساء في ارتداء الحجاب للاستفتاء.

واجتمع حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يتزعمه الرئيس رجب طيب أردوغان مع المعارضة بشأن هذه القضية في الوقت الذي تتنافس فيه الأحزاب للحصول على الدعم قبل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

واحتدم مؤخرا النقاش حول ارتداء الحجاب في تركيا قبل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقرر إجراؤها في يونيو/حزيران المقبل.

وتركيا التي كرّست العلمانية في دستورها، حظرت لفترة طويلة ارتداء الحجاب في مؤسسات الدولة والمدارس والجامعات، وكذلك في أماكن مثل البرلمان ومباني الجيش. ورفعت حكومة أردوغان القيود المفروضة على ارتداء الحجاب في عام 2013.

لكن على عكس التسعينيات حينما أثار الموضوع نقاشا حادا، لا تقترح أي حركة سياسية حاليا حظره في تركيا. لكن حزب الشعب الجمهوري العلماني، الذي طالما عارض ارتداء الحجاب في البرلمان والمصالح الحكومية، أعاد إحياء القضية الشهر الماضي باقتراح لحماية الحق، في محاولة لكسب تأييد الأتراك المتدينين.

وردا على ذلك، صعّد أردوغان واقترح إصلاحا دستوريا لهذه القضية يشمل إجراءات لحماية الأسرة مما أطلق عليه "ميولا منحرفة". وقال إنه يمكن إجراء استفتاء إذا لم يحظ مشروع القانون بتأييد الحد الأدنى البالغ 360 عضوا اللازم لإجراء تعديلات دستورية في البرلمان المؤلف من 600 مقعد.

ويشغل حزب العدالة والتنمية وحلفاؤه القوميون 334 مقعدا.

وقال أردوغان لنواب حزب العدالة والتنمية في البرلمان "نحن مستعدون لاتخاذ خطوات أخرى بما في ذلك إجراء استفتاء".

وأجرى حزب العدالة والتنمية محادثات مع 3 أحزاب معارضة أمس الأربعاء. وقال أكبر حزب وهو الشعب الجمهوري إنه لن يدعم التعديلات.