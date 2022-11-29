أخبار|الولايات المتحدة الأميركية

"يحاربونني لأنني مسلمة".. إلهان عمر تشن هجوما لاذعا على قادة بالحزب الجمهوري

Demonstration against travel ban for Muslims in Washington- - WASHINGTON, USA - JUNE 26: U.S. Congresswoman Ilhan Omar speaks during a demonstration held by Council on American-Islamic Relations (CAIR) on one-year anniversary of Supreme Court's decision about US President Donald Trump's travel ban for Muslims in front of the U.S. Capitol Building in Washington, United States on June 26, 2019.
إلهان عمر عادت لتهاجم مكارثي وعددا من السياسيين الجمهوريين (الأناضول)
29/11/2022

جددت النائبة الأميركية من أصل صومالي إلهان عمر هجومها على الرئيس المحتمل لمجلس النواب الأميركي كيفن مكارثي الذي كان قد وعد بعزلها من منصبها في لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس إذا أصبح رئيسا للمجلس في يناير/كانون الثاني المقبل.

وكان مكارثي قد نشر عبر حسابه على تويتر مقطع فيديو من خطابه خلال المؤتمر السنوي للتحالف الجمهوري اليهودي الذي عقد منذ عدة أيام، قائلا في المقطع المنشور "لدي وعد آخر أريد أن أكرر أنني سوف أنفذه، وهو عن عضوة الكونغرس إلهان عمر".

وبعد أن نشرت إلهان عمر بيانا ترد فيه على مكارثي وتصف هجومه عليها بأنه "رهاب من الأجانب" و"كراهية ضد المسلمين" عادت أمس الاثنين لتفتح النار عليه وعلى عدد من السياسيين الجمهوريين للسبب نفسه الذي يتهمها به مكارثي وهو "معاداة السامية".

وقالت إلهان عمر عبر حسابها على تويتر "لم يقل كيفن مكارثي كلمة واحدة عن رئيسه دونالد ترامب الذي تناول العشاء مع معادي السامية والفاشي نيك فوينتيس، أو عن انضمام مارجوري تايلور غرين إلى فوينتيس في مؤتمر، إنه لا يهتم قليلا بسلامة اليهود أو بأي أقلية دينية في بلدنا".

وأشارت النائبة الأميركية التي فازت للمرة الثالثة بمقعد في مجلس النواب بالانتخابات النصفية للكونغرس في نوفمبر/تشرين الثاني الجاري إلى أن نيك فوينتيس، وهو ناشط يميني ومقدم برنامج "أميركا أولا" عبر منصة "كوزي تي في" (Cozy.tv)، وصدرت عنه تصريحات عدة معادية لليهود وذوي البشرة السمراء خلال الفترة الماضية.

وأضافت إلهان "لم يقل مكارثي شيئا عندما صوبت تايلور غرين مسدسا إلى رأسي في أحد الإعلانات الترويجية، لم يقل شيئا عندما وصفتني لورين بويبرت بـ"فرقة الجهاد" أو أنها كانت تخشى أن أحمل حقيبة ظهر انتحارية، هذا لا يمثل له أي مشاكل، بل إن الأمر يتعلق بعزلنا عن الحديث في السياسة".

وقارنت السياسية المسلمة موقف اليمين منها بموقفه من الرئيس الأسبق باراك أوباما، قائلة "تذكروا أن هؤلاء هم نفس الأشخاص الذين زعموا أن أوباما مسلم ولد في كينيا ولا ينبغي أن يشغل منصب الرئيس بسبب ذلك، هؤلاء هم الأشخاص أنفسهم الذين يعتقدون أن أداء القسم على القرآن يساوي الحرمان من الخدمة في الكونغرس".

Republican Jewish Coalition Annual Meeting in Las Vegas
كيفن مكارثي خلال مشاركته قبل أيام بالمؤتمر السنوي للتحالف الجمهوري اليهودي (الأناضول)

وتابعت إلهان "إنهم الأشخاص أنفسهم الذين قاتلوا ضدي منذ اليوم الأول في لجنة الشؤون الخارجية، لأنهم قالوا كمسلم لا يمكن الوثوق بتعاملي مع أسرار أميركا، هم نفس الناس الذين يسموننا "إسلاميين" عندما ننتقد انتهاكات حقوق الإنسان".

وختمت إلهان عمر المنتمية للحزب الديمقراطي سلسلة تغريداتها على تويتر بهجوم لاذع على الحزب الجمهوري، قائلة "هؤلاء الأشخاص يقولون إننا معادون لأميركا لأنه مثل أي شخص آخر لدينا أفكار سياسية لا يدعمها الجمهوريون، قد يكون ترامب هو الشخص الوحيد الذي يتغذى مع النازيين الجدد، لكن الحزب بأكمله يتبنى الكراهية والتعصب وتفوق البيض".

المصدر : وكالة سند