"يحاربونني لأنني مسلمة".. إلهان عمر تشن هجوما لاذعا على قادة بالحزب الجمهوري

جددت النائبة الأميركية من أصل صومالي إلهان عمر هجومها على الرئيس المحتمل لمجلس النواب الأميركي كيفن مكارثي الذي كان قد وعد بعزلها من منصبها في لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس إذا أصبح رئيسا للمجلس في يناير/كانون الثاني المقبل.

وكان مكارثي قد نشر عبر حسابه على تويتر مقطع فيديو من خطابه خلال المؤتمر السنوي للتحالف الجمهوري اليهودي الذي عقد منذ عدة أيام، قائلا في المقطع المنشور "لدي وعد آخر أريد أن أكرر أنني سوف أنفذه، وهو عن عضوة الكونغرس إلهان عمر".

وبعد أن نشرت إلهان عمر بيانا ترد فيه على مكارثي وتصف هجومه عليها بأنه "رهاب من الأجانب" و"كراهية ضد المسلمين" عادت أمس الاثنين لتفتح النار عليه وعلى عدد من السياسيين الجمهوريين للسبب نفسه الذي يتهمها به مكارثي وهو "معاداة السامية".

وقالت إلهان عمر عبر حسابها على تويتر "لم يقل كيفن مكارثي كلمة واحدة عن رئيسه دونالد ترامب الذي تناول العشاء مع معادي السامية والفاشي نيك فوينتيس، أو عن انضمام مارجوري تايلور غرين إلى فوينتيس في مؤتمر، إنه لا يهتم قليلا بسلامة اليهود أو بأي أقلية دينية في بلدنا".

Kevin McCarthy has not said a word about his boss Donald Trump dining with open antisemite and fascist Nick Fuentes.

Or about Marjorie Taylor Greene joining Fuentes at a conference.

He does not care one bit about Jewish safety or any religious minority in our country.

— Ilhan Omar (@IlhanMN) November 28, 2022