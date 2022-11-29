استشهاد 3 فلسطينيين خلال اقتحام لقوات الاحتلال الإسرائيلي بالضفة الغربية

استشهد 3 فلسطينيين متأثرين بجروحهم وأصيب نحو 22 خلال مواجهات وقعت فجر اليوم الثلاثاء مع قوات الاحتلال أثناء اقتحامها بلدة "بيت أمّر" شمال مدينة الخليل بالضفة الغربية.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن أحد الشهداء هو الشاب مفيد خليل، الذي استشهد بعد إصابته بالرصاص الحي في رأسه، بينما أصيب آخرون بالرصاص الحي والمعدني وتعرض بعضهم للاختناق بالغاز المسيل للدموع.

وكانت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني قد ذكرت في بيان سابق أن طواقمها قد تعاملت مع 22 إصابة.

وأشارت في بيانها إلى أن من "بين المصابين 9 بالرصاص الحي و5 بالرصاص المعدني و8 بحالات الاختناق جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع".

وطالبت الخارجية الفلسطينية محكمة الجنايات الدولية والمجتمع الدولي بتحمل المسؤولية إزاء تصاعد جرائم الاحتلال الإسرائيلي.

وتصاعدت المواجهات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال خلال اقتحام دوريات عسكرية إضافية للبلدة لتأمين خروج إحدى مركباتها العسكرية التي تعطلت خلال نشاط عسكري لها الليلة الماضية في البلدة.

​​​​​​​وعادة ما تندلع مواجهات في بلدة "بيت أمّر" التي تقع على شارع عام، ويقيم الجيش الإسرائيلي برجا عسكريا عند مدخلها.

في الأثناء، قال رئيس الحكومة الفلسطينية إنه يطالب المجتمع الدولي بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني والتدخل لوقف آلة الحرب الإسرائيلية.

وفي نبأ عاجل بثته القناة ١٣ الإسرائيلية ظهر اليوم، قالت إن امرأة أصيبت في عملية دهس وقعت قرب مستوطنة كوخاف يعقوب شرق رام الله.

وقد أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي النار على منفذ عملية الدهس شرق رام الله بعد مطاردته.