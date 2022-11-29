من هم خصوم تركيا الذين تستهدفهم في شمال سوريا؟

تواصل القوات التركية منذ أيام قصف مواقع ما تعرف بقوات سوريا الديمقراطية في شمال شرقي سوريا.

وقد أعلنت وزارة الدفاع التركية تحييد 14 عنصرا من مسلحي حزب العمال الكردستاني، ووحدات حماية الشعب الكردية، في حين أفادت مصادر محلية للجزيرة، بأن قصفا مدفعيا تركيّا طال مواقع لما تعرف بقوات سوريا الديمقراطية في قرى بمحيط عين العرب الحدودية مع تركيا بريف حلب.

كما استهدفت المدفعية التركية المتمركزة في مناطق المعارضة شمالي حلب مواقع قوات سوريا الديمقراطية في محيط بلدة تل رفعت بريف حلب، وفق ذات المصادر.

وفي مؤتمر صحفي عقده بأنقرة عقب اجتماع الحكومة، دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لإنهاء ما سماها لعبة تخفّي امتدادات حزب العمال الكردستاني بأسماء مختلفة تحت ستار الحرب على تنظيم الدولة الإسلامية.

في المقابل، طالبت بيان العلي الرئيسة المشتركة لـما يعرف بمكتب الدفاع في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، الدولتين الضامنتين لوقف إطلاق النار، الولايات المتحدة وروسيا، بتحديد موقف واضح من هذه الهجمات.

وتثير دعوة أردوغان إلى وقف ما سماها لعبة حزب العمال الكردستاني والفصائل الكردية الأخرى، التساؤلَ عن علاقات الحزب مع حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي في سوريا وذراعه العسكرية "وحدات حماية الشعب الكردية" التي تشكل العمود الفقري لما تعرف بقوات سوريا الديمقراطية.

فمن هم خصوم تركيا المتمركزون في الشمال السوري؟ هذا ما يجيب عنه التقرير المرفق للجزيرة.