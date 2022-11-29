الجزيرة للحريات يصدر دليل التغطية الآمنة للفعاليات الرياضية

أصدر قسم حماية الصحفيين والرصد والتوثيق بمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسان دليل التغطية الآمنة للفعاليات الرياضية، والذي يتضمن سلسلة من الفيديوهات التوعوية التي تتناول موضوع تطوير قدرات الصحفيين ورفع وعيهم بمخاطر التغطية والإجراءات الاحترازية الواجب اتباعها أثناء بث ونقل الفعاليات الرياضية الكبرى.

ويأتي إصدار الدليل انطلاقا مما قد يواجه الصحفيين من أخطار بسبب الوجود وسط الحشود، حيث يوضح بطريقة جذابة وعبر تقنية الرسوم المتحركة، سلسلة من الإجراءات الاحترازية التي ينبغي على الصحفي اتباعها لتجنب أي خطر قد يواجهه وفريق العمل المرافق له أثناء تغطية الفعاليات الرياضية.

وتتنوع المجالات التي يغطيها دليل التغطية الآمنة للفعاليات الرياضية ما بين تحديد للمخاطر المتنوعة التي يمكن حدوثها إضافة إلى تأمين مواقع الفعاليات وتأمين المهمات الصحفية وإجراءات الأمن والسلامة، فضلا عن إفراد حلقة خاصة للإجراءات المتعلقة بسلامة الصحفيات.

وفيما يلي الزوايا الخمس التي يتناولها الدليل:

المخاطر التي تواجه الطواقم الإعلامية في التغطيات وسط الجماهير

السلامة في مواقع الفعاليات والميادين والساحات

المخاطر التنظيمية وتأمين مواقع الفعاليات

تأمين المهمات الصحفية وإجراءات الأمن والسلامة

إجراءات خاصة بسلامة الصحفيات

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