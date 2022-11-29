الناتو يبحث تزويد أوكرانيا بمنظومات "باتريوت" وروسيا توجه له تحذيرا "عاجلا"

حذر ديمتري ميدفيديف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي من تزويد حلف شمال الأطلسي "ناتو" (NATO) أوكرانيا بأنظمة باتريوت الصاروخية.

وقال ميدفيديف -على حسابه في تليغرام- إنه إذا زود الناتو كييف بأنظمة باتريوت "فستصبح تلك الأنظمة هدفا مشروعا لقواتنا" وذلك تعليقا على إعلان أمين عام الناتو ينس ستولتنبرغ بأن الحلف -الذي بدأ اليوم اجتماعا هاما في بوخارست- يبحث إمكانية نقل أنظمة الدفاع الجوي من طراز باتريوت إلى أوكرانيا.

وتحمي منظومة باتريوت (Patriot) المنشآت العسكرية والقواعد الجوية من الهجمات الجوية، وأساس عملها الدفاع على المدى البعيد، وتستطيع إصابة أهداف جوية على نطاق 160 كيلومترا، والصواريخ الباليستية على مدى 75 كيلومترا.

وتعهد حلف شمال الأطلسي، اليوم الثلاثاء، بتكثيف الدعم بصورة أكبر لأوكرانيا، بما في ذلك إصلاح البنية التحتية للطاقة في هذه البلاد بعد سلسلة من الهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة الروسية.

وقال بيان صادر عن التحالف العسكري الغربي، اليوم أثناء اجتماع وزراء خارجية الناتو في بوخارست "الحلفاء سيساعدون أوكرانيا في إصلاح بنيتها التحتية للطاقة وحماية شعبها من الهجمات الصاروخية".

وأدان الوزراء "الهجمات الروسية المستمرة وغير المعقولة" التي "تحرم ملايين الأوكرانيين من الخدمات الإنسانية الأساسية".

وقال الناتو أيضا إنه سيساعد أوكرانيا الآن "على تعزيز مرونتها، وحماية شعبها، ومواجهة حملات التضليل الروسية وأكاذيبها".

وكان ستولتنبرغ قد قال أمس إنه يتوقع من الدول الأعضاء "زيادة" أنظمة الدفاع الجوي والذخيرة وقطع الغيار والتدريب المقدمة لأوكرانيا.

ويعد الحصول على أنظمة دفاع جوي إضافية أبرز المطالب العاجلة لكييف، إلا أن هذا المطلب لم يتم تحقيقه بالشكل المطلوب وفق تصريحات المسؤولين الأوكرانيين.

The French LRU multiple launch rocket system has arrived in Ukraine, Defense Minister Oleksii Reznikov announced on Nov. 29. "Ukraine's army now is even more powerful for deterring and destroying the enemy," the official said. 📷Oleksii Reznikov/Twitter pic.twitter.com/AybKVwGulc — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) November 29, 2022

ويجري وزراء الناتو المحادثات في القاعات الرخامية بقصر البرلمان في العاصمة الرومانية، وهو مكان الإعلان الرسمي عن القرار المصيري للحلف عام 2008 بأن جورجيا وأوكرانيا "ستصبحان عضوتين بالناتو".

وقال ستولتنبرغ -في مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي- إنه إضافة إلى احتياجات أوكرانيا الملحة ستتم أيضا مناقشة الدعم طويل الأجل لهذه البلاد، بما فيه الانتقال من استخدام الأنظمة السوفياتية إلى المعدات العسكرية الغربية الحديثة.

تواصل القصف الروسي

ميدانيا، قالت وزارة الدفاع الروسية إنها دمرت مستودع صواريخ ومدفعية للقوات الأوكرانية بالقرب من بيلوجوري في منطقة زاباروجيا.

كما حذرت القوات الموالية لروسيا من أن أوكرانيا تستعد لاقتحام محطة زاباروجيا النووية بمئات من نخبة مقاتليها، في حين نفت الرئاسة الروسية المعلومات عن انسحاب قواتها من المحطة.

من جانبه، أكد الجيش الأوكراني أن قواته دمرت جسرا للسكك الحديدية في زاباروجيا استخدمته القوات الروسية لمد الوحدات المقاتلة بالمؤن والعتاد.

وفي مقاطعة دنيبرو، أعلن الجيش الأوكراني تعرض منشآت البنية التحتية لقصف روسي.

وفي ميكولايف، قالت السلطات إن ربع مليون شخص بالمقاطعة أصبحوا دون ماء أو كهرباء نتيجة استهداف روسيا مضخات المياه.





تحذيرات من غارات جديدة

في هذه الأثناء، حذر مسؤولون أوكرانيون من غارات روسية قد تشن في أنحاء البلاد اليوم.

وقال رئيس الإدارة العسكرية والإقليمية بمقاطعة ميكولايف (جنوبي البلاد) إن الطائرات الروسية نفذت خلال الساعات الأخيرة طلعات جوية فوق "الأراضي الأوكرانية المحتلة".

وفي تطور جديد في دونيتسك، قال الانفصاليون الموالون لروسيا إن قواتهم استعادت بلدتي بيرشي ترافنيا وأندرييفكا جنوبي باخموت من قبضة القوات الأوكرانية.

وكانت السلطات المحلية في دونيتسك قالت إن أحياء كييفسكي وفوروشيلوفسكي وكاليننسكي تتعرض لقصف مدفعي أوكراني متقطع.

وأكد الانفصاليون أن القصف ألحق أضرارا بأنابيب نقل الغاز للمنازل والمنشآت بالمدينة.

من جهتها، قالت السلطات الموالية لروسيا في زاباروجيا إن أكثر من 700 جندي من القوات الخاصة الأوكرانية يتمركزون بمحيط المقاطعة، ويجري إعدادهم لاقتحام المحطة النووية.

بدورها، قالت وزارة الدفاع الروسية إن الجيش صد هجمات أوكرانية في محاور كوبيانسك وكراسنوليمان في لوغانسك.

وقال المتحدث باسم الوزارة إيغور كوناشينكوف إن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت 7 طائرات مسيرة أوكرانية في لوغانسك ودونيتسك.