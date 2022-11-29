الحزب الحاكم بالصين يصدر أول تعليق بشأن التعامل مع الاحتجاجات

دعت أعلى هيئة أمنية في الصين، اليوم الثلاثاء، إلى "قمع" ما وصفتها "بقوات معادية" في أعقاب تظاهرات شهدتها مدن رئيسية احتجاجا على تدابير الإغلاق المرتبطة بجائحة كوفيد وللمطالبة بمزيد من الحريات السياسية.

وقالت لجنة الشؤون السياسية والقانونية المركزية التابعة للحزب الشيوعي الحاكم، والتي تشرف على تطبيق القوانين المحلية في الصين إنه "من الضروري اتخاذ إجراءات قمعية ضد أنشطة التسلل والتخريب التي تقوم بها قوات معادية، طبقا للقانون"، حسبما جاء في بيان عقب اجتماع للجنة نقلته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

وشددت على أهمية "اتخاذ إجراءات صارمة ضد الأفعال الإجرامية غير القانونية التي تعطل النظام الاجتماعي، طبقا للقانون، وتحمي بشكل جدي الاستقرار الاجتماعي العام"، وفق تعبيرها.

وأعلنت السلطات الصينية اليوم تخفيف إجراءات مكافحة فيروس كورونا في بعض مناطق البلاد، في ظل تشديد إجراءاتها الأمنية لمنع عودة الاحتجاجات، التي اجتاحت البلاد خلال الأيام الماضية ضد الإجراءات الصارمة لاحتواء الوباء.

وخففت سلطات مدينة غوانجو جنوبي البلاد إجراءات مكافحة كورونا من خلال السماح للأشخاص الذين يعملون في مناطق تُصنَّف على أنها عالية الخطورة، بالعودة إلى مدنهم بعد استكمال الخطوات الاحترازية.

وتهدف الخطوة إلى تقليل الكثافة السكانية في المناطق الأكثر تضررا بالفيروس من أجل الحد من انتقاله بين المواطنين.





كما شددت السلطات الصينية إجراءاتها الأمنية عقب احتجاجات شعبية في عدة مدن ضد سياسة الإغلاقات المستمرة منذ ظهور الفيروس قبل نحو 3 سنوات.

ولوحظ زيادة في عدد أفراد الشرطة في شوارع العاصمة بكين وغيرها من المدن الكبرى مثل شنغهاي وكوانجو وهانجو منذ أمس الاثنين.

في غضون ذلك، نقلت وكالة رويترز عن مصادر من المحتجين أن السلطات الصينية فتحت تحقيقات مع بعضهم، في وقت واصلت فيه الشرطة الانتشار بأعداد كبيرة في شوارع المدينة.

دفاع عن الإجراءات

ودافع المندوب الصيني في مجلس الأمن الدولي جانغ جون عن تدابير بلاده في ظل انتشار الفيروس، وقال ردا على أسئلة الصحفيين بشأن المظاهرات، إن التدابير التي اتخذتها بكين تهدف إلى الحفاظ على سلامة الناس.

من جهته، أكد المتحدث باسم الخارجية الصينية جاو لي جيان أن سياسة بلاده في مكافحة الفيروس ستكون ناجحة بتعاون ودعم جميع المواطنين، وأضاف أن الإجراءات الحكومية تراعي تطور الوضع الوبائي في البلاد.

وأضاف المتحدث أن ما سماها الدوافع الخفية لبعض الجهات كانت وراء الربط بين الحريق الذي وقع في مدينة أورومتشي بإقليم شينجيانغ، والسياسات المحلية لمكافحة الوباء.

وتفجرت الاحتجاجات التي تشهدها الصين إثر حريق في مبنى سكني بمدينة أورومتشي عاصمة إقليم شينجيانغ، تسبب في مصرع 10 أشخاص؛ ويقول الأهالي إن التدابير المتعلقة بمواجهة فيروس كورونا عرقلت وصول فرق الإنقاذ في الوقت المناسب.

وأعربت كل من الولايات المتحدة وعواصم غربية دعمها لحق الصينيين في التعبير والتظاهر السلمي.