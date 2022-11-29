عائلة برازيلية تشكر شرطة قطر على استعادة ابنتها بعد ساعة من ضياعها بين المشجعين
29/11/2022-|آخر تحديث: 29/11/202202:15 PM (مكة المكرمة)
توجهت عائلة برازيلية في قطر بالشكر للأمن القطري بعد جهوده التي بذلها لإعادة ابنتها خلال ساعة واحدة فقط من ضياعها بين المشجعين.
@yallatina Huge THANK YOU to Qatar Police to help me finding my missing daughter and mom after one hour trying on Lusail Boulevard before the match Brazil x Serbia in Lusail Stadium. . . Special thanks to officer Mr. Tariq for making this possible with the other policemen support in Lusail. 🙏🏻🇶🇦♥️ . . #fifa #fifaworldcup2022 #fifaworldcup #fifa22 #worldcup #instagram #instagood #instadaily #qatar #qatar2022 #qatarworldcup #qatarlife #moi #doha #dohaqatar #missingchild #safety #police #lusail #brasil #momlife #mom #daughter @Qatar Advert @unaisjjsj @ministryofinterior1 ♬ original sound – yallatina
ونشرت العائلة مقطع فيديو عبر حسابها على تيك توك، حيث أثنت على حضور الأمن القطري بشكل دائم لمساعدة المشجعين في كل الظروف. وعلق أفراد العائلة بالعربية قائلين: "شكرا قطر".
وكانت الأسرة قد نشرت مقطع فيديو فور العثور على ابنتها، وظهر في الفيديو ضابط الشرطة الذي تولى الأمر وأشرف على البحث عن الفتاة حتى عثر عليها.
وقد رحب ضابط الشرطة بالعائلة، وأكد استعداد أفراد الشرطة لمساعدة الجمهور في كل وقت.
المصدر : وكالة سند