رئيس الوزراء العراقي في طهران: ممتنون لدعمكم الأمني ولن نسمح لأي فصيل بمهاجمتكم

قال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إن بلاده لن تنسى الدعم الأمني الذي قدمته لها طهران خلال الفترة الماضية، وتعهد بعدم السماح لأي فصيل سياسي أو عسكري بمهاجمة إيران انطلاقا من الأراضي العراقية.

وشدد السوداني -الذي بدأ في وقت سابق زيارة رسمية لإيران- على أهمية التعاون بين البلدين في مختلف الجوانب السياسية والاقتصادية والأمنية. وقال "لن نسمح بأن تشن أي تشكيلات سياسية أو عسكرية عمليات ضد إيران انطلاقا من أراضينا".

وأضاف أن العراق لن ينسى الدعم الأمني الذي قدمته له إيران منذ 2003، و"سنواصل تعاوننا مع الجانب الإيراني في مجال مكافحة الإرهاب"، موضحا أنه اتفق مع الإيرانيين على تفعيل عمل اللجنة الاقتصادية المشتركة العراقية الإيرانية في أقرب وقت.

الوجود الأجنبي

من جانبه، قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إن الوجود العسكري الأجنبي يزيد مشاكل المنطقة "ويجب إخراج القوات الأجنبية منها".

وفي مؤتمر صحفي مع ضيفه العراقي شدد رئيسي على أن الأمن والاستقرار في المنطقة يحظيان باهتمام مشترك من طهران وبغداد "وسنواصل التعاون في مجال مكافحة الإرهاب"، وأكد أن علاقات بلاده مع العراق "متجذرة وعميقة".

وصرح بأن إيران والعراق يتعاونان في المجالات الثقافية والسياسية والاجتماعية والأمنية، معربا عن أمله في رفع مستوى العلاقات بين البلدين في ظل الحكومة العراقية الجديدة.

وكان رئيس مجلس الوزراء العراقي وصل إلى العاصمة الإيرانية طهران في وقت سابق من اليوم الثلاثاء على رأس وفد رفيع المستوى.

وتعد زيارة السوداني لطهران هي الثالثة التي يقوم بها إلى خارج البلاد منذ تقلده منصبه قبل أكثر من شهر، حيث زار الأردن والكويت خلال الأيام الماضية.