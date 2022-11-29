تحاكي ضربات هجومية ضد إيران.. مناورات إسرائيلية أميركية تنطلق اليوم

أفادت صحيفة جيروزاليم بوست (Jerusalem Post) الإسرائيلية بأن واحدة من كبرى المناورات المشتركة بين الولايات المتحدة وإسرائيل تنطلق اليوم الثلاثاء، لمحاكاة ضربات هجومية ضد البرنامج النووي الإيراني.

وقالت الصحيفة إن المناورات التي ستجرى فوق البحر الأبيض المتوسط وتستمر حتى الخميس المقبل، تشمل إجراء طلعات جوية بعيدة المدى، لمحاكاة المهام التي تحتاجها المقاتلات للوصول إلى إيران.

وأضافت الصحيفة أن إسرائيل "رفعت مستوى استعدادها للخيار العسكري ضد المنشآت النووية الإيرانية".

وتأتي هذه المناورات بعيد عودة رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي من واشنطن، وقد اجتمع خلال الزيارة مع كبار القادة العسكريين في الولايات المتحدة.

وقال كوخافي إن المرحلة المقبلة ستشهد توسعا ملموسا لرقعة الأنشطة المشتركة بين الجيش الإسرائيلي والقيادة المركزية التابعة للجيش الأميركي، مؤكدا أن الجيش الإسرائيلي سيواصل العمل بشكل مكثف ضد التمركز الإيراني في المنطقة.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس صرّح في ديسمبر/كانون الأول 2021 بأنه "قد لا يكون هناك مفر من ضرب إيران"، مؤكدا استعداد إسرائيل لهذا الاحتمال ومصادقة اللجنة الوزارية للتسلح على شراء أسلحة وذخائر.

وفي أوائل العام الجاري، شارك الجيش الإسرائيلي لأول مرة في أكبر مناورات بحرية متعددة الجنسيات تقودها الولايات المتحدة في البحر الأحمر، كما أجرى الجيشان العديد من التدريبات الدفاعية الجوية المشتركة في السنوات الأخيرة.