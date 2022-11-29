السودان.. البرهان يجمّد نشاط النقابات والاتحادات المهنية

أصدر رئيس مجلس السيادة بالسودان عبد الفتاح البرهان -أمس الاثنين- قرارا بتجميد نشاط النقابات والاتحادات المهنية، وفرض السيطرة على أرصدتها المالية، وذلك وفق بيان أصدره المجلس.

وأضاف البيان أن القرار جرى توجيهه إلى الجهات المعنية لوضعه موضع التنفيذ.

كما أصدر البرهان قرارا بتشكيل لجنة برئاسة المسجل العام لتنظيمات العمل بوزارة العدل، "لتكوين لجان تسيير النقابات والاتحادات المهنية واتحاد أصحاب العمل".

وأوضح أن هذه اللجان تختص بحصر الأرصدة والحسابات المالية لهذه النقابات داخل السودان وخارجه، ووضعها تحت السيطرة.

وجاء القرار في الوقت الذي يقول فيه قادة الجيش وعدد من الأحزاب إن المحادثات جارية للوصول إلى تسوية سياسية جديدة، وإنهاء الجمود الذي يسود البلاد.

وفي رد فعله على هذه القرارات، قال المتحدث باسم قوى الحرية والتغيير، مجموعة المجلس المركزي، شهاب إبراهيم، إن قرار رئيس مجلس السيادة السوداني بتجميد نشاط عدد من النقابات والاتحادات المهنية جاء نتيجة لضغوط الحركة الجماهيرية.

وأبدى إبراهيم في تصريح للجزيرة تخوفه من أن يكون القرار بسبب تأثر البرهان بعدد من مراكز القوى، مما يشكل تهديدا للتسوية الجارية في السودان، حسب تعبيره.

ومنذ 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021، يشهد السودان احتجاجات تطالب بحكم مدني كامل، وبإبعاد المكون العسكري عن السلطة الانتقالية.