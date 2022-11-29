الدفاع الجزائرية تنفي إجراء مناورات مع روسيا قرب حدود المغرب

نفت وزارة الدفاع الجزائرية، اليوم الثلاثاء، تقارير إعلامية تحدثت مؤخرا عن إجراء قواتها المسلحة مناورات مشتركة مع نظيرتها الروسية، قرب الحدود المغربية خلال نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

ونقل التلفزيون الجزائري الرسمي بيانا لوزارة الدفاع جاء فيه: "تناولت وسائل إعلام دولية مؤخرا معلومات مفادها تنفيذ تمرين تكتيكي مشترك جزائري روسي للقوات البرية في مكافحة الإرهاب جنوب البلاد".

وأضاف البيان: "في هذا الصدد فإن وزارة الدفاع توضح أن هذا التمرين العسكري المشترك الذي كان مبرمجا ضمن نشاطات التعاون مع الجيش الروسي في إطار مكافحة الإرهاب، لكن لم يتم إجراؤه"، من دون أن يوضح سبب ذلك أو إن كان قد ألغي أو تم تأجيله.

وأوضح أن جميع التمارين العسكرية مع الجانب الروسي أو مع أي شريك آخر يتم الإعلان عنها من قبل الوزارة فقط.

وكانت وسائل إعلام دولية وبينها روسية قد أعلنت قبل أيام، أن الجيشين الجزائري والروسي نظما مناورات مشتركة بمنطقة بشار جنوبي غرب الجزائر، والمتاخمة للحدود المغربية في الفترة بين 16 و28 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري. لكن وزارة الدفاع الجزائرية وحتى وسائل الإعلام المحلية لم تعلن عن هذه المناورات العسكرية.

وأجرت القوات البحرية الجزائرية تمارين مشتركة مع نظيرتها الروسية في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بالبحر المتوسط استمرت 4 أيام.

والجزائر، وفق مراقبين، من أهم حلفاء موسكو العسكريين في القارة الأفريقية، ومن أكبر مستوردي السلاح الروسي في المنطقة.