استشهاد فلسطيني في الخليل برصاص قوات الاحتلال

أفادت وزارة الصحة الفلسطينية، فجر اليوم الثلاثاء، باستشهاد شاب فلسطيني في بلدة بيت أمر شمالي الخليل بالضفة الغربية، متأثرا بجروح خطيرة في الرأس نتيجة إصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وقال شهود عيان إن دوريات تابعة للاحتلال اقتحمت البلدة لتأمين سحب دورية تعطلت خلال نشاط عسكري في البلدة، وقد وقعت مواجهات خلال عملية سحبها.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن وزارة الصحة أن 11 فلسطينيا أصيبوا خلال المواجهات، بينهم 9 بالرصاص الحي.