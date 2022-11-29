إيران تعلن لأول مرة حصيلة قتلى الاحتجاجات على وفاة الشابة مهسا أميني

أعلنت السلطات الإيرانية الثلاثاء، مقتل أكثر من 300 شخص خلال الاضطرابات التي شهدتها البلاد منذ منتصف سبتمبر/ أيلول، احتجاجا على وفاة الشابة مهسا أميني بعدما أوقفتها شرطة الأخلاق في طهران.

وقال قائد القوة الجوفضائية للحرس الثوري العميد أمير علي حاجي زاده في تسجيل مصوّر نشرته وكالة "مهر" الإخبارية إن "الجميع في البلاد تأثّروا بوفاة هذه السيدة، لا أملك الأرقام الأخيرة، لكنني أعتقد أن أكثر من 300 شهيد سقط في البلاد بينهم أطفال، منذ وقعت هذه الحادثة".

وألقى العميد حاجي زاده اللوم مجددا على "أعداء إيران" في تأجيج الاحتجاجات، وعلاوة على الولايات المتحدة، ذكر ألمانيا وفرنسا، لكنه أشار إلى أن "المشاركين فيها ليسوا ثوارا معادين بل هم أبناؤنا وجزء من شعبنا".

وتشمل الحصيلة عشرات عناصر الأمن الذين قتلوا في المواجهات مع المتظاهرين أو في اغتيالات، بحسب السلطات الإيرانية.

وتعد الحصيلة الرسمية الأخيرة الأقرب إلى عدد 416 شخصا الذي نشرته منظمة حقوق الإنسان في إيران ومقرها أوسلو، التي أفادت بأن حصيلتها تشمل ضحايا أعمال العنف المرتبطة بالاحتجاجات على خلفية وفاة أميني واضطرابات شهدتها محافظة سيستان بلوشستان (جنوب شرق).





الإفراج عن معتقلين

ويوم الثلاثاء الماضي، أعلن القضاء الإيراني الإفراج عن أكثر من 1100 سجين، وأعلن موقع "ميزان أونلاين" التابع للسلطة القضائية الإيرانية أنه بناء على أمر رئيس السلطة القضائية وبعد فوز المنتخب الوطني على ويلز، أُفرج عن 1156 سجينا من سجون 20 محافظة من محافظات البلاد"، موضحا أن هذا الرقم يشمل موقوفين في إطار الحركة الاحتجاجية.

ومنذ 16 سبتمبر/أيلول تتواصل احتجاجات بأنحاء إيران إثر وفاة أميني (22 عاما) بعد 3 أيام على توقيفها لدى "شرطة الأخلاق" المعنية بمراقبة قواعد لباس النساء.

وأثارت الحادثة غضبا شعبيا واسعا في الأوساط السياسية والإعلامية في إيران، وسط روايات متضاربة عن أسباب الوفاة.