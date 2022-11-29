المخلب-السيف.. الرئاسة التركية تؤكد استمرار عملياتها العسكرية وتحدد مطالبها من الفصائل الكردية

قال الناطق باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن إنّ العملية العسكرية البرية في الشمال السوري قد تبدأ في أي وقت وذلك يعتمد على تقييم المراجع المعنية في تركيا، مشيرا إلى أن أنقرة تطالب بأن تكون وحدات حماية الشعب الكردية في مناطق تبعد 30 كيلومترا عن الحدود التركية، وأن تتوقف عن محاولة التسلل إلى بلده.

وأكد قالن أن قوات بلده لم تستهدف حتى الآن أي جنود تابعين للولايات المتحدة أو روسيا وهذا ليس ضمن أهدافها، وهدفها الوحيد هو وحدات حماية الشعب الكردية الموجودة في شمالي سوريا.

وقال إنّ العمليات العسكرية التركية قطعت الطريق على تأسيس ممر إرهابي، وفق وصفه، من الحدود العراقية وصولا إلى البحر المتوسط.

دعم خفي

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد دعا لإنهاء ما سماها لعبة تخفّي امتدادات حزب العمال الكردستاني بأسماء مختلفة تحت ستار الحرب على تنظيم الدولة الإسلامية، وسط أنباء عن جهود يقوم بها الجانب الروسي لتلبية مطالب تركيا في شمالي سوريا كبديل عن العملية العسكرية.

وقال أردوغان في مؤتمر صحفي عقده بأنقرة إن بلاده لا تقبل المحاسبة من أحد، وإنها لا تستأذن أحدا عندما تتخذ خطوات تتعلق بأمن الوطن والشعب.

وأضاف "ليس علينا أن نتسامح مع نفاق أولئك الذين يدعمون التنظيمات الإرهابية المسجلة من خلال ألاعيب تغيير الأسماء، وسنواصل عملياتنا العسكرية حتى القضاء على اَخر عنصر من التنظيمات الإرهابية".

في غضون ذلك، قال منسق الاتصالات في مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي إن من حق تركيا دفعَ الإرهاب عن نفسها. غير أنه أشار إلى معارضة بلاده أي تحرك قد يؤثر على مواصلة الحرب على تنظيم الدولة، أو يوقع ضحايا بين المدنيين.

مساع روسية

وفي الأثناء، قالت مصادر رسمية تركية للجزيرة إن الجانب الروسي يقوم بجهود لتلبية مطالب تركيا شمالي سوريا كبديل عن العملية العسكرية، مضيفة أن أنقرة اشترطت انسحاب قوات سوريا الديمقراطية من منبج وعين العرب وتل رفعت.

كما اشترطت عودة مؤسسات النظام السوري بديلا عن قوات سوريا الديمقراطية بما فيها القوات الأمنية وحرس الحدود.

وأعطت أنقرة مهلة زمنية لتلبية شروطها وإلا فسيكون البديل عملية عسكرية تشمل المناطق المذكورة.





رفض كردي

في المقابل، نقلت وسائل إعلام كردية عن المتحدث باسم ما تعرف بقوات سوريا الديمقراطية قوله إنهم يرفضون مطالب وشروط تركيا في اجتماعاتها مع الروس، لأنها لا تناسب متطلبات شعبها.

من جهة أخرى، نقلت وكالة ريا نوفوستي الروسية عن المتحدث أنها طلبت من ممثلين روس المساعدة في عقد اتفاق مع النظام السوري لحماية الأراضي التي يسيطرون عليها شمالي شرقي البلاد.

وأشار إلى أنه لدى قواته لقاءات مستمرة ومهمة مع الجانب الروسي، مؤكدا أن الجانب الكردي لم يتلق من الروس سوى مساع لخفض التصعيد في إطار الحفاظ على الاستقرار ومنع وقوع أي هجوم تركي.





قصف متجدد

ميدانيا، جددت القوات التركية قصف مواقع ما تعرف بقوات سوريا الديمقراطية شمالي شرقي سوريا، وقد أعلنت وزارة الدفاع التركية تحييد 14 عنصرا من مسلحي حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب الكردية.

وأفادت مصادر محلية للجزيرة بأن قصفا مدفعيا تركيا طال مواقع لما تعرف بقوات سوريا الديمقراطية بمحيط عين العرب الحدودية مع تركيا وفي محيط بلدة تل رفعت بريف حلب.

يأتي ذلك في وقت أعلن فيه قائمقام بلدة قارقميش التركية الحدودية تعطيل المدارس في عموم أنحاء البلدة لمدة يومين اعتبارا من أمس الاثنين.