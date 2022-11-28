الرئيس الجزائري يدعو لمحاسبة الاحتلال الإسرائيلي وتوفير الحماية للفلسطينيين

دعا الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون -اليوم الاثنين- إلى تفعيل آليات الملاحقة القضائية والجنائية للاحتلال الإسرائيلي عن انتهاكاته المتزايدة ضد الفلسطينيين وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الأعزل.

وفي رسالة بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، طالب تبون بضرورة بتطبيق أحكام اتفاقية جنيف الرابعة وغيرها من المراجع القانونية الدولية، والارتكاز على مبادئ المحاسبة والمساواة أمام العدالة الدولية ليستعيد الفلسطينيون حقوقهم غير القابلة للتصرف.

وقال الرئيس الجزائري إن إحياء يوم كهذا فرصة لتذكير المجتمع الدولي بمسؤولياته التاريخية والسياسية والقانونية والأخلاقية والإنسانية، إزاء الشعب الفلسطيني.

وحث تبون المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة، على اتخاذ موقف جاد وحازم "ليس فقط لوضع حد لتعنت الاحتلال ورفضه الالتزام بالشرعية الدولية وقرارتها، وإنما بالمناهضة الفعلية والقوية لمنظومة الاستيطان التي يقوض الاحتلال من خلالها كل فُرص تحقيق حل الدولتين، وينتج بانتهاجها واقعا مريرا من التمييز وازدواجية المعايير".

وذكّر الرئيس الجزائري بالتزام القمة العربية -التي انعقدت مؤخرا في البلاد- بوضع المسألة الفلسطينية كقضية مركزية أولى، في ظل الأوضاع الدولية الراهنة.

كما أشار إلى أن القمة العربية أكدت الدعم المطلق لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف في الحرية وتقرير المصير وإقامة الدولة المستقلة كاملة السيادة على حدود 4 يونيو/حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشريف، وفق ما ورد في نفس الرسالة.