الصين تتشبث بسياسة "صفر كوفيد" رغم توسع الاحتجاجات وواشنطن تعلق

أكدت السلطات الصينية اليوم الاثنين أن معركتها ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) "ستتكلل بالنجاح" وسط تصاعد الاحتجاجات المطالبة برفع القيود الصحية الصارمة.

ونزلت حشود من المتظاهرين بعد دعوات عبر شبكات التواصل الاجتماعي، إلى الشارع في بكين وشنغهاي ووهان خصوصا.

يذكر أن الصين من الدول القليلة في العالم التي تستمر بتطبيق سياسة "صفر كوفيد" الصارمة جدا مع عمليات إغلاق وحجر متكررة وفحوصات "تفاعل البوليميراز المتسلسل" "بي سي آر" (PCR) شبه يومية.

وحفز حريق حصد أرواحا في أورومتشي عاصمة مقاطعة شينجيانغ في شمال غرب البلاد، غضب الكثير من الصينيين وقد حمل بعضهم القيود الصحية الصارمة بعرقلة عمل فرق الإطفاء والإغاثة.

واتهمت وزارة الخارجية الصينية الاثنين "قوى ذات دوافع مبيتة" بإقامة رابط بين هذا الحريق والاستجابة المحلية لكوفيد-19″ حسب ما أكد الناطق باسم الوازرة جاو ليجيان.

وفي تعليق أميركي على هذه التطورات، قال البيت الأبيض "نعتقد أنه سيكون من الصعب على الصين احتواء كورونا من خلال إستراتيجية "صفر كوفيد".

ونقلت رويترز عن البيت الأبيض أنه "لكل شخص الحق في التظاهر سلميا في الولايات المتحدة وكل مكان في العالم بما في ذلك الصين".

China 🇨🇳

Protests are erupting across China as people have had enough of the draconian zero Covid lockdowns. This is what eventually happens when people power mobilises against oppressive governments that take away freedoms and human dignity. pic.twitter.com/NsZgZTxEYT

— James Melville (@JamesMelville) November 27, 2022