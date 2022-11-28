الصين تتشبث بسياسة "صفر كوفيد" رغم توسع الاحتجاجات وواشنطن تعلق

أكدت السلطات الصينية اليوم الاثنين أن معركتها ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) "ستتكلل بالنجاح" وسط تصاعد الاحتجاجات المطالبة برفع القيود الصحية الصارمة.

ونزلت حشود من المتظاهرين بعد دعوات عبر شبكات التواصل الاجتماعي، إلى الشارع في بكين وشنغهاي ووهان خصوصا.

يذكر أن الصين من الدول القليلة في العالم التي تستمر بتطبيق سياسة "صفر كوفيد" الصارمة جدا مع عمليات إغلاق وحجر متكررة وفحوصات "تفاعل البوليميراز المتسلسل" "بي سي آر" (PCR) شبه يومية.

وحفز حريق حصد أرواحا في أورومتشي عاصمة مقاطعة شينجيانغ في شمال غرب البلاد، غضب الكثير من الصينيين وقد حمل بعضهم القيود الصحية الصارمة بعرقلة عمل فرق الإطفاء والإغاثة.

واتهمت وزارة الخارجية الصينية الاثنين "قوى ذات دوافع مبيتة" بإقامة رابط بين هذا الحريق والاستجابة المحلية لكوفيد-19″ حسب ما أكد الناطق باسم الوازرة جاو ليجيان.

وفي تعليق أميركي على هذه التطورات، قال البيت الأبيض "نعتقد أنه سيكون من الصعب على الصين احتواء كورونا من خلال إستراتيجية "صفر كوفيد".

ونقلت رويترز عن البيت الأبيض أنه "لكل شخص الحق في التظاهر سلميا في الولايات المتحدة وكل مكان في العالم بما في ذلك الصين".

China 🇨🇳 Protests are erupting across China as people have had enough of the draconian zero Covid lockdowns. This is what eventually happens when people power mobilises against oppressive governments that take away freedoms and human dignity. pic.twitter.com/NsZgZTxEYT — James Melville (@JamesMelville) November 27, 2022

استجابة جزئية

وفيما بدا استجابة لمطالب المحتجين، خففت منطقة شينجيانغ بعض القيود في عاصمتها أورومتشي الاثنين، وأفاد مسؤولون أن أشخاصا في المدينة التي تعد أربعة ملايين نسمة، خضع بعضهم إلى إجراءات عزل في منازلهم لأسابيع، بات بإمكانهم التنقل بواسطة حافلات لشراء حاجياتهم ضمن مناطق سكنهم اعتبارا من الثلاثاء.

وقال مسؤولون عشية ذلك إنه يمكن لمتاجر أساسية محددة في المناطق حيث يعد "الخطر منخفضا" التقدّم بطلب لاستئناف نشاطها بحضور 50% من العمال، بينما ستستأنف رحلات الطيران والنقل العام "بشكل منظم".

ويمثل رد الفعل العنيف على قيود مكافحة كورونا انتكاسة لجهود الصين للقضاء على الفيروس، الذي يسجل أعدادا قياسية من الإصابات ويثير القلق بشأن الخسائر الاقتصادية لعمليات الإغلاق في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وألقت الاحتجاجات بظلالها على الأسواق العالمية اليوم الاثنين، إذ أدت إلى انخفاض أسعار النفط وصعود الدولار وهبوط حاد للأسهم الصينية واليوان.

وبعد مرور ثلاث سنوات على ظهور الفيروس في مدينة ووهان بوسط البلاد، لا تزال الصين الدولة الكبرى الوحيدة التي لا تتعامل مع كوفيد على أنه مرض متوطن، وتفرض قيودا شاقة على الحياة اليومية لمئات الملايين على مستوى البلاد.

وحافظت سياسة صفر كوفيد الصينية على انخفاض عدد الوفيات مقارنة بالعديد من الدول الأخرى، ويقول المسؤولون إنه يجب الإبقاء عليها لإنقاذ الأرواح، خاصة بين كبار السن مع انخفاض معدلات التطعيم بينهم.