تسيطر على ثلث تجارة الممنوعات بالقارة العجوز.. تفكيك "شبكة ضخمة" لتهريب الكوكايين في دبي ودول أوروبية

فكّكت الشرطة الأوروبية شبكة ضخمة لتهريب المخدرات تسيطر على ثلث تجارة الكوكايين في أوروبا، وأوقفت 49 مشتبها فيهم من دول مختلفة، بينهم 6 يعدّون "أهدافا مهمة" في دبي، وفقما أعلنت "يوروبول" (Europol) اليوم الاثنين.

وقالت الوكالة الأوروبية للتعاون في مجال إنفاذ القانون، في بيان، إنه تم في إطار العملية الدولية الضخمة ضبط 30 طنا من المخدرات، إضافة إلى اعتقال مشتبه فيهم بكل من فرنسا وإسبانيا وبلجيكا وهولندا.

وجاء في البيان: اجتمع مهرّبو مخدرات تعدّهم يوروبول أهدافا مهمة لتشكيل ما يعرف بـ"كارتيل ضخم" كان يسيطر على نحو ثلث تجارة الكوكايين في أوروبا.

وأضاف أن "حجم استيراد الكوكايين إلى أوروبا تحت إشراف وقيادة المشتبه فيهم كان هائلا، وصادرت أجهزة إنفاذ القانون أكثر من 30 طنا خلال فترة التحقيقات".

وأفادت الوكالة بأن دبي أوقفت مشتبها فيهما يعدّان "مهميْن للغاية" على ارتباط بهولندا، إضافة إلى شخصين على صلة بإسبانيا وآخرين على ارتباط بفرنسا.

مشتبه فيه "ذو أهمية كبيرة"

وقال مصدر في يوروبول لوكالة الصحافة الفرنسية، طالبا عدم الكشف عن هويته، إن "أحد المشتبه فيهم الهولنديين ذو أهمية كبيرة".

وأوقف 13 شخصا في إسبانيا و6 في فرنسا و10 في بلجيكا، في حين تم إيقاف 14 شخصا عام 2021 في هولندا في إطار العملية ذاتها، بحسب البيان.

وذكر مدعون عامون في هولندا أنهم سيطلبون تسليم المشتبه فيهم من الإمارات العربية المتحدة.

وأحد المشتبه فيهم هو شخص في الـ37 من عمره يحمل جنسيتين، أوروبية وعربية، تم توقيفه بشبهة استيراد آلاف الكيلوغرامات من الكوكايين إلى هولندا في عامي 2020 و2021.

وأفاد الادعاء العام في هولندا في بيان بأن "هذه جرائم جنائية خطرة ترتبط بالتهريب الدولي للمخدرات، خصوصا من أميركا الجنوبية عبر مرفأي أنتويرب وروتردام".

ومن المشتبه فيهم أيضا شخص في الـ40 من عمره يحمل جنسيتين أوروبيتين، ولم يكشف الادعاء عن معلومات إضافية عنه.