استدعت سفير ألمانيا.. إيران تعلن اعتقال غربيين تورطوا في "أعمال الشغب"

كشفت السلطات الإيرانية اليوم الاثنين عن اعتقالها مواطنين غربيين "تورطوا في أعمال الشغب" في البلاد، كما استدعت السفير الألماني للاحتجاج على ما سمّته تدخل برلين في الشأن الإيراني.

وقالت الخارجية الإيرانية إن السلطات ألقت القبض على عدد من مواطني الدول الغربية بسبب دورهم في إثارة أعمال الشغب في إيران.

وأضافت أن "واشنطن والدول الغربية لها دور في أعمال الشغب في إيران، ولدينا معلومات دقيقة بشأن ذلك".

وقالت الخارجية إنه تم استدعاء سفير ألمانيا في طهران "وإبلاغه الاستياء من تصريحات مسؤولين ألمان والتدخل في شؤون إيران".

الكيان الصهيوني

وجددت إيران تأكيد أن "لدى الكيان الصهيوني دورا غير إيجابي في المنطقة ويؤثر سلبا على العلاقات الإقليمية".

ومنذ 16 سبتمبر/أيلول الماضي، تتواصل الاحتجاجات في أنحاء إيران ردا على وفاة مهسا أميني (22 عاما) بعد 3 أيام من توقيفها لدى شرطة الأخلاق المعنية بمراقبة قواعد لباس النساء.

وأثارت الحادثة غضبا شعبيا واسعا في الأوساط السياسية والإعلامية في إيران، وسط روايات متضاربة عن أسباب الوفاة.

وتقول مصادر رسمية إن مدنيين وأفرادا من القوات الأمنية قُتلوا في المظاهرات التي اتسعت رقعتها في العديد من محافظات البلاد، لكن لم ترد معلومات دقيقة عن عدد القتلى.

وتصر إيران على أن أيادي أجنبية تتدخل في الاحتجاجات وتغذي أعمال الشغب.

وفي سياق آخر، نفت الخارجية الإيرانية أي دور لطهران في الهجوم على ناقلة نفط قبالة سواحل عمان، وقال إن الادعاءات الأميركية بهذا الشأن باطلة.

وبخصوص الملف النووي، قالت الخارجية الإيرانية إن "واشنطن ما زالت ترسل رسائل بشأن التوصل لاتفاق نووي، ونحن ملتزمون بمسار الدبلوماسية".