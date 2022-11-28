إصابات كورونا بلغت 40 ألفا في اليوم.. مظاهرات في الصين احتجاجا على سياسة "صفر كوفيد"

تجمع مئات المتظاهرين صباح اليوم الاثنين في العاصمة الصينية بكين للاحتجاج على سياسة الإغلاقات التي تفرضها السلطات للحد من انتشار فيروس كورونا، فيما أكدت السلطات أن جهودها في مواجهة الوباء ستكون "ناجحة".

وردد المتظاهرون شعارات تنادي بإلغاء اختبارات فحص "كوفيد-19" وإلغاء ارتداء الكمامات. كما شهدت مدن صينية احتجاجات على سياسة "صفر إصابة بكوفيد" التي تتبعها السلطات، منها شنغهاي ووهان وتشنغدو، وأورومتشي عاصمة إقليم شينجيانغ.

وتأتي المظاهرات وسط تزايد الإصابات بالفيروس في مدن صينية عدة، إذ سجلت السلطات الصحية في الصين ارتفاعا قياسيا لليوم الرابع على التوالي بنحو 40 ألف إصابة جديدة يوميا.

من جانبها، أكدت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الاثنين، أن جهود الحكومة في "مكافحة كوفيد-19 ستكون ناجحة".

وردا على سؤال حول الاحتجاجات خلال المؤتمر الصحافي المنتظم، قال الناطق باسم وزارة الخارجية جاو ليجيان "نعتبر أن كفاحنا ضد كوفيد-19 سيكون ناجحا بقيادة الحزب الشيوعي الصيني ودعم الشعب الصيني".

تخفيف القيود

وقالت لجنة الصحة الوطنية اليوم الاثنين إن الصين سجلت أمس الأحد خامس رقم قياسي على التوالي في الإصابات اليومية بفيروس كورونا، بلغ 40 ألفا و347 إصابة جديدة بفيروس كورونا، منها 3822 إصابة مصحوبة بأعراض، و36 ألفا و525 إصابة بلا أعراض.

ولم يتم تسجيل حالات وفاة جديدة مقارنة مع وفاة واحدة قبل يوم، ليبقى العدد الإجمالي للوفيات في الصين بسبب الفيروس هو 5233.

في غضون ذلك، أعلنت حكومة مدينة أورومتشي عاصمة إقليم شينجيانغ تخفيف القيود المفروضة على المدينة بسبب تفشي فيروس كورونا اعتبارا من اليوم الاثنين.

وستشمل التسهيلات وسائل النقل العام، بما في ذلك السكك الحديدية والطيران المدني والحافلات وسيارات الأجرة التي ستستأنف الخدمة تدريجيا.