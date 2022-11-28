أنور إبراهيم يتعهد بمواصلة ماليزيا دعمها لكفاح الشعب الفلسطيني

تعهد رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم بدعم كفاح الشعب الفلسطيني، مؤكدا ثبات موقفه وحرصه على السعي لإحقاق الحق الفلسطيني في المحافل الدولية المختلفة.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، ورئيس إقليم الخارج في الحركة خالد مشعل.

ورحب إبراهيم بتواصل الحركة معه وأكد على عمق العلاقة الأخوية بين الشعبين الماليزي والفلسطيني، وقال إن فترة انتظاره للعدالة التي استمرت نحو ربع قرن قليلة جدا، مقارنة بكفاح الشعب الفلسطيني الطويل من أجل الحرية والعدالة.

وخلال الاتصال هنأت قيادة حركة حماس أنور إبراهيم بتوليه منصب رئاسة وزراء ماليزيا بعد الانتخابات العامة الأخيرة.

وعبّر رئيس الحركة إسماعيل هنية عن تمنياته للسيد أنور إبراهيم والحكومة الماليزية الجديدة بالتوفيق والنهوض بالبلاد، ومواصلة دورها كدولة رائدة من دول العالم الإسلامي.

ودعا هنية رئيس الوزراء الماليزي الجديد إلى الاستمرار في دعم القضية الفلسطينية، ومواصلة المواقف الماليزية المتقدمة في نصرة القضية.