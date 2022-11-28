لأول مرة منذ 2014.. أستراليا تخفض مستوى التهديد بالتعرض لهجمات إرهابية

خفضت أستراليا اليوم الاثنين مستوى التهديد بتعرضها لهجوم إرهابي من "مرجَّح" إلى "محتمل" لأول مرة منذ 8 سنوات، مشيرة إلى تراجع مخاطر قيام "متطرفين" بشن هجمات.

وكانت أستراليا قد رفعت هذا المستوى في عام 2014 جراء مخاوف من عدد الأستراليين الذين يُعتقد أنهم يقاتلون في الخارج مع جماعات مسلحة واحتمال شن متطرفين هجمات "إرهابية" في العراق أو سوريا.

لكن وكالة المخابرات الأمنية الأسترالية قالت إن العوامل التي أدت إلى هذا المستوى من التهديد لم تعد موجودة أو موجودة بدرجة أقل.

وقال مايك بورجيس، المدير العام للأمن في أستراليا، للصحفيين "رغم أن أستراليا ما زالت هدفا محتملا للإرهاب فقد قل عدد المتطرفين الذين لديهم نية شن هجوم في البر". لكنه استدرك قائلا إن هذا التغيير لا يعني أن جميع التهديدات الإرهابية قد تم إنهاؤها.

وأضاف "لا يزال من المحتمل أن يلقى شخص ما حتفه بيد إرهابي في أستراليا خلال الـ12 شهرا القادمة رغم أننا بالطبع (سنعمل) على مدار الساعة لمنع ذلك".

وقررت حكومة "حزب العمال" في الشهر الماضي إعادة 4 نساء أستراليات وأطفالهن الـ13 من مخيم للاجئين السوريين، في استئناف لبرنامج مثير للجدل انتقدته المعارضة الليبرالية بأستراليا.