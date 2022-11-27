هتافات ضد الرئيس والحزب.. تزايد الاحتجاجات على إجراءات كوفيد-19 في الصين

يتزايد الاستياء من سياسة "صفر كوفيد-19" الصارمة التي تفرضها سلطات الصين منذ نحو 3 سنوات، إذ اندلعت احتجاجات ضد الإغلاق اليوم الأحد في شنغهاي وبعض جامعات بكين ومدن أخرى.

وتظاهر مئات الأشخاص اليوم في وسط شنغهاي صامتين وهم يحملون أوراقا وورودا بيضاء، في خطوة أصبحت رمزا للاحتجاج على الرقابة في الصين، قبل أن تصل الشرطة وتقوم بتفريقهم، حسب شاهد عيان طلب عدم الكشف عن هويته.

ومساء أمس السبت، خرجت مظاهرة أخرى، ويظهر في تسجيل فيديو يتم تداوله بشكل واسع على الإنترنت متظاهرون في وسط شنغهاي وهم يرددون هتافات تطالب الرئيس شي جين بينغ بـ"الاستقالة" وتهاجم الحزب الشيوعي الصيني، في تعبير نادر عن عداء للرئيس والنظام بالعاصمة الاقتصادية للبلاد والتي تم فرض الإغلاق عليها منذ شهرين.

وفي مقطع فيديو آخر يظهر أشخاص وهم يتجمعون في وسط شنغهاي لتكريم 10 قتلى سقطوا في حريق في أورومتشي في شينجيانغ (غرب الصين).

ويتناقل رواد الإنترنت منشورات على شبكات التواصل الاجتماعي في الصين تؤكد أن إجراءات مكافحة "كوفيد-19" أدت إلى تفاقم المأساة لأنها بطأت وصول المساعدة.

وصرح شخص شارك في إحدى المظاهرات الاحتجاجية في شنغهاي بأنه وصل حوالي الساعة الثانية صباحا إلى التجمع، وقال إن "مجموعة من الأشخاص الحزينين وضعوا ورودا على الرصيف فيما كانت مجموعة أخرى تردد هتافات".

صدامات محدودة

وأضاف أن "بعض الصدامات المحدودة وقعت، لكن بشكل عام تصرفت الشرطة بتحضر"، موضحا أنها "اقتادت شخصين لأسباب مجهولة".

كما تظاهر ما بين 200 و300 طالب من جامعة تسينغهوا المرموقة في بكين اليوم الأحد، وفق صور نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي وشاهد تحدث لوكالة الأنباء الفرنسية.

وأضاف الشاهد "أدينا النشيد الوطني ونشيد الأممية، وهتفنا "الحرية ستنتصر"، لا لاختبارات الـ"بي سي آر" (BCR)، نريد طعاما، لا للإغلاق، نريد الحرية".

وتم تداول مقاطع فيديو على الإنترنت تظهر حشدا أمام مطعم الجامعة يلتف حول متحدث يصرخ قائلا "إنها ليست حياة طبيعية، لقد سئمنا، حياتنا لم تكن كذلك من قبل".

وفي مقطع فيديو آخر يهتف الطلاب "الديمقراطية وسيادة القانون، حرية التعبير"، لكن سرعان ما تمت إزالته من الإنترنت.

كما نُظمت وقفة احتجاجية في جامعة بكين المجاورة لجامعة تسينغهوا لتكريم ضحايا حريق أورومتشي، وبدأ المتظاهرون في التجمع مساء أمس السبت قرابة منتصف الليل داخل الحرم الجامعي، وبلغ الحشد ما بين 100 و200 شخص، حسب أحد الطلاب المشاركين.





نعم للحرية

وقال "سمعت أشخاصا يصرخون "لا لاختبارات كوفيد-19، نعم للحرية".

وأظهرت مقاطع فيديو على شبكات التواصل الاجتماعي وقفة احتجاجية ضخمة في معهد الاتصالات في نانجينغ (شرق) وتجمعات صغيرة في شيان في ووهان (وسط)، وقوانغتشو (جنوب)، لكن لم يتم التحقق من صحة هذه الصور.

وتم حظر الوسم المتعلق بالاحتجاجات على منصة "ويبو" وحذف مقاطع الفيديو الحساسة من مواقع صينية.

وتثير السياسة الصارمة لمكافحة وباء "كوفيد-19" استياء متزايدا في الصين، وجرت مظاهرات متفرقة تخللت بعضها أعمال عنف في عدد من المدن خلال الأيام الأخيرة.

وعلى الرغم من اللقاحات العديدة المتاحة وخلافا للدول الأخرى في العالم فإن الصين ما زالت تفرض إجراءات عزل فور ظهور إصابات واختبارات "بي سي آر" شبه يومية للدخول إلى الأماكن العامة.

واليوم الأحد، سجلت الصين 36 ألفا و506 إصابات بـ"كوفيد-19″، وهو رقم قياسي منذ بداية الجائحة حتى لو أن هذا الرقم ضئيل بالنسبة لبلد كالصين يبلغ عدد سكانه 1.4 مليار نسمة.