قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات في القدس وعدة مدن بالضفة

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأحد حملة اعتقالات ومداهمات استهدفت عدة مناطق بالضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة.

وقال نادي الأسير الفلسطيني إن قوات الاحتلال اعتقلت خلال الحملة 8 فلسطينيين، في حين أفادت مصادر محلية في القدس باعتقال الاحتلال طفلين من باب العامود بالبلدة القديمة، بعد الاعتداء عليهما بالضرب المبرح.

وفي بلدة عناتا (شمال شرقي القدس)، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب أحمد شيحة، بعد أن داهمت منزل ذويه وفتشته.

كما اعتقلت القوات الإسرائيلية عددًا من المواطنين في كل من مدن رام الله وبيت لحم وجنين ونابلس والخليل.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن مقاومين فلسطينيين استهدفوا مواقع لقوات الاحتلال بالرصاص والعبوات المتفجرة في نابلس وجنين، كما ألقى شبان زجاجات وحجارة نحو مركبات مستوطنين غربي رام الله.