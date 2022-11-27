"كسرنا عينو".. نمط جديد في أهازيج الجماهير بمونديال قطر

أصبح هُتاف "ميسي وينو.. كسرنا عينو" أحد أشهر الهتافات التي رددتها الجماهير في الأيام الماضية، وعادت جماهير المغرب لترديده اليوم بتعديل يسير؛ بعد فوز المنتخب المغربي على منتخب بلجيكا -المصنّف بالمرتبة الثانية عالميًا- وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة السادسة لنهائيات كأس العالم قطر 2022.

وقد انتشر هذا الهتاف على نطاق واسع بعد هزيمة المنتخب الأرجنتيني من طرف المنتخب السعودي، خلافًا لكل التوقعات التي كانت تشير إلى فوز سهل للأرجنتين في هذه المنازلة الكروية.

فقد تداول مغردون تصريحات من مشجعين ومشجعات أرجنتينيات -قبيل تلك المباراة- تقلّل من شأن المنتخب السعودي، وتعدّه لقمة سائغة لمنتخبهم في ملعب لوسيل بقطر.

وبعد هزيمة الأرجنتين خرج أنصار المنتخب السعودي يرددون هتافات من أشهرها: "ميسي وينو.. كسرنا عينو"، وتحوّل اللاعب الأشهر بالعالم -طيلة الأيام الماضية- إلى مادة للسخرية والتنكيت، وشارك في ذلك مشجعون لمنتخبات أخرى بينها: البرازيل واليابان وغيرهما.

كما انتشر الهتاف ذاته في السعودية ودول أخرى، وردده أطفال في المدارس، كما ردده مشجعون في أكثر من دولة عربية وغير عربية.

الحمل الثقيل على ميسي

بيد أن المباراة الأخيرة للفريق الأرجنتيني مع المكسيك وفوزه عليها بهدفين مقابل صفر، مثّلت طوق نجاة وإنقاذ للبرغوث الأرجنتيني؛ حيث طار فرحًا عندما سجّل هدفه في المرمى المكسيكي، وكأنه يزيل حملًا ثقيلًا عن كاهله، أو يسجّل هدفًا للمرة الأولى في حياته، والحال أنه لا يبالغ عادة في الاحتفاء عند تسجيل الأهداف.

ميسي وينو بالمكسيكي 😅😂😂pic.twitter.com/guCUasWrOk — د. طلال العلي 🇮🇹🏆 بطل السكوديتو (@Alali_Talal) November 23, 2022

وقال ميسي بعد المباراة "إنه حمل ثقيل ألقيناه من على أكتافنا"، "نشعر براحة البال بعد أن عادت الأمور بين أيدينا من جديد".

وقد يكون "الحمل الثقيل" الذي أزاله ميسي عن كاهله لا يتعلّق بتصحيح وضع فريقه وترتيبه في مجموعته فقط؛ بل بالصورة التي رسمها له المشجعون السعوديون والهتافات التي ملؤوا بها الفضاء الكروي، بعد هزيمة فريقهم للأرجنتين بهدفين مقابل لا شيء، في أول لقاء لهما بمونديال قطر 2022.

وللحين نسأل ميسي وينو؟ من مدارس الاردن. pic.twitter.com/7BiHaISY7F — قس بن ساعدة (@SF_SKD) November 23, 2022

أين سالم؟ الثأر الأرجنتيني

ولكن هزيمة المنتخب السعودي أمام بولندا، وانتصار الأرجنتين على المكسيك شكّل فرصة مثالية لأنصار المنتخب الأرجيتيني للثأر من الجمهور السعودي؛ حيث استخدموا الهتاف ذاته وطفقوا يرددون "سالم وينو.. كسرنا عينو"، في إشارة إلى اللاعب السعودي سالم الدوسري، الذي أضاع ضربة جزاء لبلاده أمام منتخب بولندا.

المغرب.. على الخط

ويبدو أن هذا الهتاف تجاوز المناكفة بين مشجعي المنتخبين السعودي والأرجنتيني، ليتحول إلى "أيقونة" للسخرية من الخصوم الكرويين؛ حيث ردده المشجعون المغاربة -اليوم- بعد فوزهم القوي على منتخب بلجيكا بهدفين مقابل لا شيء، في ملعب الثمامة بالدوحة.

وقد خرجت الجماهير المغربية بعد انتهاء المباراة، وهي تهتف بأعلى صوتها "دي بروين وينه؟ كسرنا عينو"، في إشارة إلى نجم المنتخب البلجيكي اللاعب المشهور كيفن دي بروين.