على خطى العرب.. مشجعة يابانية ترفض التحدث إلى صحيفة إسرائيلية

رفضت مشجعة يابانية إجراء مقابلة مع صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، استمرارا لسلسلة الرفض الشعبي الواسع لوجود الصحافة الإسرائيلية في مونديال 2022 بقطر.

وأراد الصحفي الإسرائيلي لدى الصحيفة، راز شاشنيك، إجراء مقابلة مع إحدى مشجعات المنتخب الياباني، عقب فوزه على نظيره الألماني بهدفين مقابل هدف، الأربعاء الماضي.

Japan fan at the World Cup: "Which channel is this?"

Isr@eli reporter: "Israel channel"

Fan:🚶🏻‍♀️👋

Reporter: "You don’t like us?" pic.twitter.com/dAz26gZDAH

