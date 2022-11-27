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على خطى العرب.. مشجعة يابانية ترفض التحدث إلى صحيفة إسرائيلية

Japa fans react after Japan scored a goal while watching a World Cup Qatar match 2022 between Japan and Germany at a public viewing event to watch the soccer match in Tokyo, Japan November 23, 2022. REUTERS/Kim Kyung-Hoon
الجماهير اليابانية ساندت منتخبها بحرارة في المباراة الأولى ضد ألمانيا (رويترز)
27/11/2022

رفضت مشجعة يابانية إجراء مقابلة مع صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، استمرارا لسلسلة الرفض الشعبي الواسع لوجود الصحافة الإسرائيلية في مونديال 2022 بقطر.

وأراد الصحفي الإسرائيلي لدى الصحيفة، راز شاشنيك، إجراء مقابلة مع إحدى مشجعات المنتخب الياباني، عقب فوزه على نظيره الألماني بهدفين مقابل هدف، الأربعاء الماضي.

وما إن اقترب المراسل من المشجعة، بادرت بسؤاله "ما هذه القناة؟" فأجابها "قناة إسرائيلية"، وأشارت له بيدها بأنها لا تريد إجراء المقابلة، ثم رحلت، قبل أن يقول لها "نحن لا نعجبك؟".

وانتشرت عدة لقطات منذ بداية المونديال عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي تشير إلى رفض مشجعين عرب التحدث إلى مراسل القناة 12 الإسرائيلية بعد معرفتهم أنه إسرائيلي.

ووجّه ناشطون مناصرون للقضية الفلسطينية التحية للذين رفضوا التحدث مع المراسل الإسرائيلي، واصفين موقفهم بـ"المشرّف".

المصدر : الجزيرة + وكالة سند