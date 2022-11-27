على خطى العرب.. مشجعة يابانية ترفض التحدث إلى صحيفة إسرائيلية

رفضت مشجعة يابانية إجراء مقابلة مع صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، استمرارا لسلسلة الرفض الشعبي الواسع لوجود الصحافة الإسرائيلية في مونديال 2022 بقطر.

وأراد الصحفي الإسرائيلي لدى الصحيفة، راز شاشنيك، إجراء مقابلة مع إحدى مشجعات المنتخب الياباني، عقب فوزه على نظيره الألماني بهدفين مقابل هدف، الأربعاء الماضي.

Japan fan at the World Cup: "Which channel is this?" Isr@eli reporter: "Israel channel" Fan:🚶🏻‍♀️👋 Reporter: "You don’t like us?" pic.twitter.com/dAz26gZDAH — Jennine (@jennineak) November 26, 2022

وما إن اقترب المراسل من المشجعة، بادرت بسؤاله "ما هذه القناة؟" فأجابها "قناة إسرائيلية"، وأشارت له بيدها بأنها لا تريد إجراء المقابلة، ثم رحلت، قبل أن يقول لها "نحن لا نعجبك؟".

وانتشرت عدة لقطات منذ بداية المونديال عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي تشير إلى رفض مشجعين عرب التحدث إلى مراسل القناة 12 الإسرائيلية بعد معرفتهم أنه إسرائيلي.

ووجّه ناشطون مناصرون للقضية الفلسطينية التحية للذين رفضوا التحدث مع المراسل الإسرائيلي، واصفين موقفهم بـ"المشرّف".