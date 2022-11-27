ما زالت أميركا تسجل 400 وفاة يوميا.. فاوتشي: علينا أن ننسى أن جائحة كورونا انتهت

قال رئيس المعهد الأميركي للأمراض المعدية أنتوني فاوتشي إنه يجب نسيان فكرة أن جائحة كورونا انتهت، فما زال هناك نحو 400 وفاة يوميا في الولايات المتحدة الأميركية.

وأشار فاوتشي إلى العمل على تطوير لقاحات كورونا ومعززاتها بشكل مستمر.

وتأتي تصريحات فاوتشي في وقت تشير فيه أرقام "جامعة جونز هوبكنز" إلى أن الولايات المتحدة سجلت حتى أمس السبت، أكثر من 98 مليون إصابة مؤكدة بفيروس كوفيد-19، وأكثر من مليون و80 ألف وفاة بسبب كورونا.

وقد حذر خبراء الصحة الأميركيون من زيادة كبيرة في حالات الإصابة بفيروس كورونا في عموم البلاد، بعد عطلة عيد الشكر.

وقال مراسل الجزيرة أحمد هزيم إن تصريحات فاوتشي تأتي ضمن الجدل المتكرر بين السياسيين الذين يؤكدون انتهاء الجائحة في البلاد، استنادا إلى تراجع الإصابات والوفيات والنسبة العالية للذين تلقوا جرعة واحدة من جرعات التطعيم ضد الفيروس، مقابل إصرار الخبراء والمسؤولين الصحيين على استمرارها بسبب حجم الوفيات اليومية التي تصل إلى 400 حالة تقريبا.