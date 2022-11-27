أردوغان: كما دخلت علاقاتنا مع مصر طريق التحسن يمكن أن يحصل ذلك في علاقاتنا بسوريا فلا مكان للقطيعة في السياسة

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه كما دخلت علاقات بلاده مع مصر طريق التحسن، "فإن ذلك يمكن أن يحصل أيضا في علاقات تركيا بسوريا".

وأضاف الرئيس التركي -في تصريحات أذيعت اليوم الأحد- أن العلاقات مع سوريا "يمكن أن تعود إلى نصابها في المرحلة القادمة، مثلما جرى مع مصر، فليست هناك خصومة دائمة في السياسة".

وقال إن عملية بناء العلاقات مع مصر ستبدأ باجتماع وزراء من البلدين، وإن المحادثات ستتطور انطلاقا من ذلك، مؤكدا أن هناك "تطورات إيجابية ستحصل مع مصر".

وأكد أردوغان أن "علاقات شعبي تركيا ومصر قوية جدا، وعلينا ألا نخسرها لصالح الآخرين، فتسلل اليونان للمنطقة لن يكون جيدا"، مشيرا إلى أن نظيره المصري عبد الفتاح السيسي "سعيد للغاية" إثر لقائهما في قطر، مضيفا أن مسار التطبيع سيتواصل على المستوى الوزاري.

وأوضح أردوغان أنه تحدث مع السيسي خلال ذلك الاجتماع لمدة تراوحت بين 30 و45 دقيقة.

كما قال إن "هناك من أرادوا الاستفادة من القطيعة في فترة ما مع دول الخليج، لكن خططهم فشلت عندما أزلنا هذه القطيعة".

وكان الرئيس التركي صافح نظيره المصري على هامش افتتاح نهائيات كأس العالم لكرة القدم في قطر الأحد الماضي، وأكد مسؤول في الرئاسة التركية لوكالة الصحافة الفرنسية أن ذلك كان "التواصل الثنائي الأول" بين الرئيسين.