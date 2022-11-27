زرعت بمناطق الصراع دون خرائط.. تمديد الدعم الدولي لليمن في نزع الألغام

أعلنت الحكومة اليمنية أن الدول الأطراف الموقعة على "اتفاقية أوتاوا لحظر الألغام" وافقت -أمس السبت- على تمديد تقديم الدعم لليمن في مجال نزع الألغام لمدة 5 سنوات.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية عن مدير البرنامج الوطني للتعامل مع الألغام، أمين العقيلي، قوله إن الموافقة جاءت خلال مؤتمر حظر الألغام المنعقد في جنيف بسويسرا بمشاركة الحكومة اليمنية، "نظرا لجهودها وإيفائها بالتزاماتها تجاه اتفاقية حظر الألغام".

ودعا العقيلي -في كلمة اليمن- الدول المشاركة في المؤتمر والمنظمات الدولية إلى ممارسة ضغوط على جماعة الحوثيين لتسليم خرائط الألغام التي زرعتها في محافظات البلاد.

ووقعت 164 دولة على اتفاقية أوتاوا لحظر الألغام، وعارضتها دول أخرى من بينها الولايات المتحدة وروسيا والصين وبولندا، وهي تفرض حظرا شاملا على استعمال وتخزين وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد، وبدأ سريان الاتفاقية عام 1999.

وتقول الحكومة اليمنية إنها بحاجة إلى 48 مليون دولار لتمويل نزع الألغام التي زرعها الحوثيون منذ بداية الحرب قبل 8 سنوات، في حين ينفي الحوثيون ذلك الاتهام.





مئات الضحايا

وتتناثر في العديد من المدن اليمنية آلاف الألغام التي زرعتها أطراف الحرب المستمرة منذ مطلع عام 2015.

وكان أحدث تقرير أممي قال إن 1800 مدني -ومن بينهم 689 امرأة وطفلا- لقوا حتفهم أو أصيبوا بسبب الألغام وذخائر لم تنفجر من مخلفات الحرب في اليمن منذ منتصف 2018.

وتتهم الحكومة وتقارير حقوقية جماعة الحوثيين بزرع آلاف الألغام، إذ يعمد مسلحوها لزرع الطرقات والأحياء السكنية بالألغام لإعاقة تقدم القوات الحكومية في المعارك، وهي إستراتيجية عسكرية غالبًا ما تنجح في الحفاظ على سيطرتهم الميدانية.

ووفقا لمركز أبحاث التسلح والصراعات، فإن ألغامًا من طراز "بي بي إم- 2″ (PPM-2) و"تي إم- 57" (TM-57) صُنعت في ألمانيا الشرقية والاتحاد السوفياتي أوائل الثمانينيات، وُجدت بشكل كبير في اليمن، مما يشير إلى أن الحوثيين حصلوا عليها من مخازن الجيش حين سيطروا على البلاد.

ويقول المركز الممول من جانب الاتحاد الأوروبي، إنه إلى جانب هذين النوعين، فقد زرع الحوثيون 3 أنواع أخرى من الألغام التي صُنعت محليا بأعداد كبيرة.

وتعد محافظتا مأرب والحديدة من أكثر المناطق تأثرًا بالألغام، بسبب تضاريسهما المفتوحة، كما أنهما كانتا بؤرة قتال مستعر لسنوات بين القوات الحكومية والحوثيين، مما جعل أراضيهما مساحات واسعة لحقول الألغام.