سيول تضرب العراق وتتسبب بمصرع طفلين وغرق مناطق وجرف سيارات

ضربت سيول مناطق عدة في العراق مخلفة خسائر بالأرواح وأضرارا بالمنازل والمركبات، بالإضافة إلى شلل في الحياة بمحافظة كركوك (شمال).

وشهدت مناطق وسط وشمالي العراق منذ ليل الخميس الماضي وحتى مساء أمس السبت أمطارا غزيرة جراء تأثر البلاد بمنخفض جوي شديد.

وتداول رواد منصات التواصل الاجتماعي مقاطع صادمة للسيول التي تشكلت بفعل غزارة الأمطار في كل من محافظات كركوك والسليمانية ودهوك وبعض مناطق محافظتي ديالى وصلاح الدين، حيث توقفت حركة السير في الطرق الرئيسية بين المحافظات بعد تحولها إلى مستنقعات مائية، في وقت خرجت بعض الأنفاق من الخدمة جراء غرقها بالكامل.

وفي حادثة مأساوية، فجعت عائلة بمصرع الطفلة شيخة (عامان) والطفل إبراهيم (40 يوما) إثر تدفق المياه إلى منزلها في كركوك، والعائلة نازحة بالأصل من محافظة الأنبار.

وقال والد الطفلين إن ابنيه سقطا فيما كانا مع النساء في المنزل أثناء محاولة خروجهن مسرعات بعد أن اجتاحت السيول الدار.

وعلى إثر ذلك أعلنت السلطات المحلية في كركوك استنفار كافة فرقها الخدمية لمساندة مديرية الدفاع المدني ودوائر البلدية في عمليات إنقاذ المحاصرين وسحب مياه السيول التي أغرقت المناطق، بحسب ما نشرته وكالة الأنباء العراقية.

وبالتزامن، أظهرت مشاهد من محافظة السليمانية لحظة إخراج الدفاع المدني سيارة غرقت في مستنقع مائي تشكل بفعل السيول.

وفي قضاء سنجار التابع لمحافظة نينوى شمالي البلاد تداولت المنصات الإلكترونية مقطع فيديو لاجتياح السيول خيمة عزاء، وسط حضور المعزين الذين رفضوا مغادرة المجلس، بحسب وسائل إعلام عراقية.

ويشهد العراق كل عام موجات قاسية من السيول التي تتشكل بفعل غزارة الأمطار أحيانا، في حين يكون بعضها ناجما عن تدفقها من الحدود الإيرانية.