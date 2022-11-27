رويترز: سقوط طائرة حربية في مصر أثناء التدريب ونجاة طاقمها

قال المتحدث العسكري باسم الجيش المصري في بيان عبر صفحته على موقع فيسبوك اليوم الأحد إن طائرة مقاتلة سقطت خلال تدريب بدون سقوط قتلى أو حدوث أضرار.

وقال البيان "في إطار تنفيذ النشاط التدريبي للقوات الجوية اليوم الأحد سقطت طائرة مقاتلة بإحدى مناطق التدريب نتيجة عطل فني ونجاة طاقمها بدون حدوث أي أضرار بمنطقة سقوط الطائرة".

ولم يذكر المتحدث طراز الطائرة، كما أنه لم يحدد عدد أفراد طاقمها أو موقع الحادث.