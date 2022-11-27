السوداني يبحث الأوضاع الأمنية مع رئيس إقليم كردستان العراق ويشدد على أهمية تدعيم استقرار المناطق الحدودية

شدد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني خلال لقائه اليوم الأحد رئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان البارزاني في العاصمة بغداد على أهمية معالجة الملفات الأمنية وتدعيم الاستقرار والأمن في المناطق الحدودية مع دول الجوار، وفق بيان للمكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء العراقية.

وأكد السوداني خلال استقباله البارزاني على أن هذه المعالجات يجب أن تكون وفق ما أقره المجلس الوزاري للأمن الوطني العراقي في جلسته الأخيرة.

وأضاف المكتب أن "اللقاء شهد البحث في مستجدات الأوضاع العامة بمختلف جوانبها الأمنية والسياسية والخدمية على المستوى الوطني، كما استعرض الجانبان عددا من الملفات المهمة، وأطر العمل بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم ضمن أهداف المنهاج الوزاري الساعية إلى الارتقاء بمستوى الخدمات في عموم أنحاء العراق".

يذكر أن السوداني تلقى أمس السبت دعوة من الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي لزيارة طهران، وذلك خلال لقائه سفير إيران لدى العراق محمد كاظم آل صادق.

وقال المكتب الإعلامي لرئاسة الحكومة العراقية في بيان إن الجانبين بحثا خلال اللقاء العلاقات بين البلدين وعددا من الملفات المشتركة الاقتصادية والاستثمارية، حسب البيان.

وأكد السوداني والسفير الإيراني على "مواصلة الاجتماعات بين العراق وإيران في الملف الأمني بما يحفظ سيادة البلدين ويحقق مصالح شعبيهما ويرسخ أمن المنطقة واستقرارها".

وكان رئيس الوزراء العراقي التقى قبل ذلك بيوم وفدا من الكونغرس الأميركي برئاسة السيناتور مارك تاكانو، لمناقشة الهجمات العسكرية المستمرة التي تنفذها إيران وتركيا على أراضي العراق.

وقد عبر الوفد عن رفضه وإدانته الهجمات التي تشنها إيران، وفق ما ذكر مصدر للجزيرة، مؤكدا مساندة الإدارة الأميركية للعراق في وقوفه ضد الهجمات.